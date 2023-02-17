Психологія

Підійдуть і для фахівців, і для новачків — платформа Prometheus запускає безоплатні психологічні курси

Олена Яковлєва, редакторка сайту 17 Лютого 2023, 20:00
Prometheus запустила безоплатні психологічні курси для українців
Фото: Pexels

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