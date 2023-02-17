Підійдуть і для фахівців, і для новачків — платформа Prometheus запускає безоплатні психологічні курси

Опановувати нові знання та навички ніколи не пізно. Особливо в цифрову епоху, коли знайти потрібну інформацію можна швидко та онлайн.
Українська платформа онлайн-освіти Prometheus запустила чотири безоплатні психологічні курси для українців, які допоможуть як фахівцям, так і звичайним громадянам розібратись, як протидіяти сексуальному насильству, впоратись з травматичним досвідом та ПТСР, а також як переселенцям адаптуватись на новому місці.
Курси розроблено у співпраці з ГО Ла Страда-Україна, Українським католицьким університетом і психологами-практиками. Читай, що це за курси.
Курс складається з теоретичної основи та практичних компонентів. Він має на меті підвищити знання та розвинути уміння спеціалістів з протидії сексуальному насильству, пов’язаному з війною.
Цей курс розроблений для:
Цей курс унікальний, кажуть автори, адже він українськомовний та базується на міжнародних стандартах з питань протидії сексуальному насильству.
Курс може бути корисним:
Кожен українець(-ка), на жаль, має особистий травматичний досвід, прямо чи опосередковано пов’язаний з війною.
Тому зростає потреба у кваліфікованих психологах та психотерапевтах, які можуть допомагати людям проживати важкі життєві події та долати ПТСР.
На курсі ти розглянеш основні психотерапевтичні підходи до роботи з клієнтами та доказові методи консультування.
Курс спрямований на:
Цей онлайн-курс відповість на найпоширеніші запитання внутрішньо переміщених осіб:
При цьому курс буде корисним не лише для ВПО, а також для представників громадських організацій, волонтерських, державних і місцевих установ.
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