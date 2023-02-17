Підійдуть і для фахівців, і для новачків — платформа Prometheus запускає безоплатні психологічні курси

Опановувати нові знання та навички ніколи не пізно. Особливо в цифрову епоху, коли знайти потрібну інформацію можна швидко та онлайн.

Українська платформа онлайн-освіти Prometheus запустила чотири безоплатні психологічні курси для українців, які допоможуть як фахівцям, так і звичайним громадянам розібратись, як протидіяти сексуальному насильству, впоратись з травматичним досвідом та ПТСР, а також як переселенцям адаптуватись на новому місці.

Курси розроблено у співпраці з ГО Ла Страда-Україна‎, Українським католицьким університетом і психологами-практиками. Читай, що це за курси.

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Курс складається з теоретичної основи та практичних компонентів. Він має на меті підвищити знання та розвинути уміння спеціалістів з протидії сексуальному насильству, пов’язаному з війною.

Цей курс розроблений для:

працівників Нацполіції;

прокурорів;

суддів;

юристів, які надають безоплатну правову допомогу;

представників місцевих цивільних і військових адміністрацій;

органів місцевого самоврядування;

спеціалізованих гуманітарних і громадських організацій .

Цей курс унікальний, кажуть автори, адже він українськомовний та базується на міжнародних стандартах з питань протидії сексуальному насильству.

Курс може бути корисним:

людям, які постраждали від насильства; волонтерам; журналістам; представникам громадських організацій.

Кожен українець(-ка), на жаль, має особистий травматичний досвід, прямо чи опосередковано пов’язаний з війною.

Тому зростає потреба у кваліфікованих психологах та психотерапевтах, які можуть допомагати людям проживати важкі життєві події та долати ПТСР.

На курсі ти розглянеш основні психотерапевтичні підходи до роботи з клієнтами та доказові методи консультування.

Курс спрямований на:

психотерапевтів, які хочуть підвищити свою кваліфікацію;

фахівців галузі психічного здоров’я, які планують працювати з травматичним досвідом.

Цей онлайн-курс відповість на найпоширеніші запитання внутрішньо переміщених осіб:

як адаптуватися до нових умов та допомогти іншим; як перетворити нове місце проживання з “чужого” на “своє”; як знайти роботу; як знизити внутрішню тривогу; на яку допомогу громади можна розраховувати.

При цьому курс буде корисним не лише для ВПО, а також для представників громадських організацій, волонтерських, державних і місцевих установ.

Останніми днями Росія збільшує інтенсивність обстрілів мирних міст по всій території України. Природною реакцією людей на це є посилення стресу, тривога та навіть паніка. Читай, як захистити психіку під час війни.

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