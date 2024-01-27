Когда физическое удовольствие отходит на второй план: почему возникает сексуальная зависимость и нормально ли это

Сексуальное влечение к другому человеку способно вызвать у нас ощущение эйфории и сильное удовольствие. Однако иногда это желание может превратиться в сексуальную зависимость от человека.

Иметь зависимость это вполне нормально — сексологи утверждают, что все люди полиааддиктивны (другое название зависимости) от самых разных вещей. Такие вещи формируют наши повадки и повседневные ритуалы.

Но где предел сексуальной зависимости от партнера и может ли он навредить нам? В этом разобралось издание WoMo с сексологом Еленой Голоцван.

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Сексуальная зависимость: нормально ли это

— Когда зависимость начинает затенять собой все остальное, тогда мы можем говорить, что у человека формируется зависимое поведение. Другими словами, зависимое поведение — это бегство от реальности с целью изменить свое психическое состояние, — объясняет сексолог и кандидат медицинских наук.

В романтических отношениях с другим человеком может возникать три типа зависимости, которые выделяют сексологи: любовная, сексуальная и форма избегания.

Часто сексуальная зависимость встречается у женщин, иногда также происходит сочетание любовной и сексуальной зависимости.

Существует также вероятность, что женщины, у которых нарабатывается любовная и/или сексуальная зависимость, могут создавать отношения с партнерами с формой зависимости избегания. Это значит, что мужчина избегает глубоких отношений и стремится оставаться в автономии.

Тогда возникает нездоровая атмосфера, которая может навредить обоим. Ведь женщина своим излишним вниманием к партнеру способствует его желанию сохранять автономию. Кроме того, если женщина видит холодность партнера, то боится потерять его и пытается еще больше сохранить эти отношения.

Когда в паре привлекаются аддикты с сексуальной и любовной формой с аддиктом избегания, то формируется замкнутый круг, они будто подпитывают друг друга, — объясняет сексолог.

На фоне этого зависимости только усиливаются. Возникать и развиваться они могут из-за различных факторов, среди которых:

наследственность — когда человек подвержен зависимостям, он вынужден искать удовольствие каким-либо образом, чтобы пополнить запас эндорфинов;

низкая самооценка — ученые склоняются к тому, что человек, имеющий зависимости, часто страдает на низкую самооценку и не может полюбить себя;

дефицит удовольствия — в таком случае человек не только стремится к сексу, но и к оценке от партнера, что эта близость была лучшей.

Что делать при сексуальной зависимости

Сексолог отмечает: если человек начинает замечать сексуальную зависимость от партнера, следует обратиться к психологу или сексологу, чтобы предотвратить более глубокие проблемы.

— Важно понимать, откуда берется этот комплекс и зависимость. Корни проблемы могут достигать детства, где, вероятно, был травматический опыт.

Из моей практики чаще всего следует, что у таких девушек родители могли быть эмоционально холодными, не уделяли ребенку должного внимания, — говорит Елена Голоцван.

Именно из-за недостаточного внимания в детстве, женщины и мужчины во взрослом возрасте расценивают секс как индикатор того, любят ли их. То есть в случае женщин они думают: я должна вести себя во время интима хорошо, и тогда меня будут любить.

Если партнер не хочет меня, значит меня разлюбили, я плохая.

Поэтому зависимость развивается и человек перестает слышать собственные потребности и предпочтения, а слепо следует просьбам любимого человека.

— Самое важное, надо понимать, если возникает такое “зависание” на партнере, это означает наличие определенного инфантилизма. В таком случае важно вырастить в себе взрослую женщину, а не ребенка, ищущего подтверждение любви к себе.

Для этого стоит задавать себе вопрос, чего хочешь именно ты, а также не бояться отказывать тогда, когда не хочется секса. А ещё я советую обращаться за помощью к терапевтам, — советует сексолог.

К сожалению, для многих пар секс перестает доставлять истинное удовольствие, а превращается в печальную рутину, или совсем исчезает из жизни. Раньше мы рассказывали тебе, какой секс может нас делать несчастными и что с этим делать.

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