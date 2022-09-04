На самом деле — это уже не твой дом… Психотерапевт рассказал, стоит ли возвращаться на оккупированные территории

Украинцы, спасавшиеся от “русского мира” в других городах и странах, часто чувствуют себя на чужбине как “не в своей тарелке”. Бывает, они начинают думать о возвращении домой даже несмотря на оккупацию родного города или населенного пункта. Но стоит ли поддаваться этим эмоциям?

Психотерапевт Олег Чабан в телемарафоне Єдині новини представил рекомендации людям, покинувшим оккупированные территории. Рассказал о том, стоит ли возвращаться домой ВПЛ, если там оккупация, как меньше скучать по дому, как избавиться от отчаяния и что делать с ощущением “не своей тарелки”.

Олег Чабан объясняет: когда человек впервые вырывается из оккупации, первое, что он испытывает, — большое чувство радости. На такой положительной волне нам становится легко планировать свое будущее, жить нормальной жизнью.

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— Но через некоторое время человек начинает сталкиваться с совершенно противоположными эмоциями: он рефлексирует по прежней привычной жизни: дома было лучше, дома было иначе, а как там вообще мой дом?

Такова наша генетическая программа: не зря говорят, что в гостях хорошо, но дома лучше. Мы всегда будем возвращаться в то место, которое мы называем своим домом.

Так же действует и стереотипная установка привычной жизни, когда человек вспоминает привычные маршруты на работу или учебу, родные стены или утреннюю домашнюю рутину. Тогда, по словам Чабана, логика выключается, и личность начинает руководствоваться эмоциями.

Как “включать” холодный разум?

Когда человек испытывает тоску по дому, собственные мысли останавливаются не на правдивой информации, а на том, что человек сам хочет слышать: что город восстанавливается, школы открываются, зарплаты и пенсии увеличиваются.

В таких ситуациях следует использовать инструменты “включения” холодного разума.

Прислушивайся только к официальным источникам. Сейчас все они говорят о необходимости эвакуации из городов под оккупацией или под постоянными обстрелами российских военных.

Ищи альтернативную информацию — спрашивай знакомых людей, которые могут владеть правдивой информацией о ситуации в твоем регионе.

Анализируй и прислушивайся к фактам, рассчитывай все риски и опасности для твоей жизни в случае, если ты вернешься на опасную территорию.

Как избавиться от отчаяния?

Прежде всего, каждый должен понять: все те эмоции, которые следуют после великой трагедии, нужно прожить и не убегать от них.

Это работает так: если я принимаю эту ситуацию и эмоцию, которую она у меня вызывает, значит, я так же понимаю, что наступит и следующий период с другими эмоциями.

Этот период называется адаптацией, и его нужно правильно проходить, чтобы со временем иметь силы на “включение” в жизнь.

— Надо заставить себя жить полноценную жизнь, если тебе удалось оказаться в безопасности. Ходить в кафе, планировать свой день и неделю, общаться с друзьями.

Что нужно знать тем, кто возвращается на оккупированные территории?

Психологически нужно быть готовым к тому, что на самом деле это уже не твой дом. Там будет играть совсем другая музыка, будут звучать другие лозунги, а телевидение будет прославлять чужую армию.

Физически — быть готов всегда: держать документы при себе и понимать, что их могут отобрать в любую минуту; не выходить лишний раз на улицу; беспокоиться за свою безопасность даже ночью.

Для того чтобы лучше понять, что происходит на временно оккупированных территориях — прочти наш материал об украинском военном, который находится в подконтрольном россиянами Геническе.

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