В обмане мыслей. Какие три иллюзии жизни заставляют нас постоянно беспокоиться

Жить в иллюзии – это как существовать в другом мире, который построило твое сознание. Но очень часто он может отличаться от настоящей жизни, ведь иллюзия – это когда в реальности происходит одно, а человек видит для себя совсем другое.

Так наша психика пытается защититься и хоть как-то жить в идеальном мире, при этом серьезно искажая восприятие реальности и жизненных событий вокруг. На восприятие иллюзий, конечно, отразилась и война.

Война коснулась не только нашей реальности, но даже иллюзий, которые обеспечивали комфортную жизнь для нашей психики. Она и актуализировала у каждого свои переживания. У одних – это тревога за будущее, а у других – навязчивые мысли из-за потери близких, дома или привычной жизни.

Психолог Оксана Ступенко рассказала, что большинство наших современных тревог связаны с потерей трех величайших иллюзий человечества:

иллюзии контроля собственной жизни;

иллюзии безопасности и справедливости мира;

иллюзии бессмертия;

Иллюзия контроля собственной жизни

Война показала, что на самом деле у нас нет полного контроля над своей жизнью и, оказывается, мы не можем всегда предвидеть ее развитие и управлять ими. Это убеждение лишь иллюзия, поскольку наша жизненная ситуация зависит от факторов, которые каждый из нас не всегда может самостоятельно контролировать.

Однако иллюзия контроля может быть полезна для нашего психологического состояния, поскольку она дает нам чувство уверенности и стабильности.

Но в то же время она может стать причиной разочарований, когда мы понимаем, что не можем контролировать все, что происходит в нашей жизни.

Поэтому подумай, что можно все же реализовать не полностью, а хотя бы отчасти. И попытайся изменить фокус на то, что ты можешь контролировать. Также не отказывайся от планов и выпиши те, что были в начале года, а напротив них пропиши альтернативу, которую можешь осуществить с учетом обстоятельств.

Иллюзия безопасности и справедливости мира

Убеждение, что мир является безопасным и справедливым местом, где ничего плохого не случается людям, которые действуют правильно, а плохие события случаются только из-за нарушений правил, давно не актуально, тем более в реальности войны.

Война дала нам понимание, что абсолютной безопасности нет нигде и что мир не является идеальным местом, и плохое может случиться в любое время и в любом месте.

Сегодня наша основная задача – создать для себя и своих близких максимально безопасные условия.

Просто нужно изменить фокус из навязчивых мыслей и чтения новостей на то, что добавит тебе ресурс уже сейчас. Главное помнить, что все проходит, а потому пройдет и этот трудный период нашей жизни.

Иллюзии бессмертия

Часто мы забываем о самом главном, а именно, что наша жизнь не будет продолжаться вечно, как и наших близких. Поэтому мы недооцениваем риски и не уделяем достаточного внимания нашему здоровью и безопасности.

Иллюзия бессмертия может привести к тому, что люди делают неверные решения. Поскольку они считают, что у них есть время на все и они могут жить без ограничений.

А в связи с тем, что жизнь — это самое главное, что у нас есть. А смерть и потеря — это одно из самых сложных с чем нам приходится сталкиваться.

Важно понимать, что наша жизнь имеет ограниченный срок, и каждая минута ценна, тем более во время войны, когда никто не знает, что ждет нас даже завтра. И помни, если тебе нужна помощь в переживании потери – обязательно обращайся к специалистам и не пренебрегай поддержкой.

Иногда трудно понять, что мы чувствуем. Кажется, что это эмоциональный смерч, трудно пережить и разобраться в нем. Вікна выяснили, как все-таки научиться понимать свои чувства.