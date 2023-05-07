В обмані думок. Які три ілюзії життя змушують нас постійно тривожитись

Жити в ілюзії — це як існувати в іншому світі, який побудувала твоя свідомість. Та дуже часто він може відрізнятись від справжнього життя, адже ілюзія — це коли в реальності відбувається одне, а людина бачить для себе зовсім інше.

Так наша психіка намагається захиститись та бодай якось жити в ідеальному для себе світі, при цьому серйозно спотворюючи сприйняття реальності та життєвих подій навколо. На сприйняття ілюзій, звісно, повпливала і війна.

Війна торкнулась не тільки нашої реальності, а й навіть ілюзій, які забезпечували комфортне життя для нашої психіки. Вона ж й актуалізувала в кожного свої переживання. В одних — це тривога за майбутнє, а в інших — нав’язливі думки через втрату близьких, домівки чи звичного життя.

Психологиня Оксана Ступенко розповіла, що більшість наших сучасних тривог пов’язані із втратою трьох найбільших ілюзій людства:

ілюзії контролю власного життя;

ілюзії безпеки й справедливості світу;

ілюзії безсмертя;

Ілюзія контролю власного життя

Війна показала, що насправді у нас немає, як ми думали, повного контролю над своїм життям і, виявляється, ми не можемо завжди передбачати його розвиток та керувати ними. Це переконання є лише ілюзією, оскільки наша життєва ситуація залежить від факторів, які кожен з нас не завжди може самостійно контролювати.

Проте ілюзія контролю може бути корисною для нашого психологічного стану, оскільки вона дає нам почуття впевненості та стабільності.

Але водночас вона може стати причиною розчарувань та стресу, коли ми розуміємо, що не можемо контролювати все, що відбувається в нашому житті.

Тому подумай, що можна все-таки реалізувати не повністю, а хоча б частково. Та спробуй змінити фокус на те, що можеш контролювати. Також не відмовляйся від планів та випиши ті, що були на початку року, а напроти них пропиши альтернативу, яку можеш здійснити з огляду на обставини.

Ілюзія безпеки й справедливості світу

Переконання, що світ є безпечним та справедливим місцем, де ніщо погане не трапляється людям, які діють правильно, а погані події трапляються лише через порушення правил давно не актуальне, тим більше у реальності війни.

Війна дала нам розуміння, що абсолютної безпеки немає ніде та що світ не є ідеальним місцем, і погане може трапитись в будь-який час і в будь-якому місці.

Сьогодні наше основне завдання – це створити для себе і своїх близьких максимально безпечні умови.

Просто потрібно змінити фокус з нав’язливих думок та читання новин на те, що додасть вам ресурсу вже зараз. Головне пам’ятати, що все минає, а тому мине і цей важкий період нашого життя.

Ілюзії безсмертя

Часто ми забуваємо про найголовніше, а саме про те, що наше життя не триватиме вічно, як і наших близьких. Тому моментами ми недооцінюємо ризики та не приділяємо достатньої уваги нашому здоров’ю та безпеці.

Ілюзія безсмертя може привести до того, що люди роблять неправильні рішення. Оскільки вони вважають, що у них є час на все, і вони можуть жити без обмежень.

А у зв’язку з тим, що життя — це найголовніше, що у нас є, то смерть й втрата — це одне з найскладніших, з чим нам доводиться стикатись.

Важливо розуміти, що наше життя має обмежений термін, і кожна хвилина є цінною, тим більше під час війни, коли ніхто не знає, що чекає нас навіть завтра. Та пам’ятай, якщо тобі потрібна допомога в переживанні втрати – обов’язково звертайся до фахівців та не нехтуй підтримкою.

Іноді буває важко зрозуміти, що ми відчуваємо. Здається, що це емоційний смерч, який важко пережити та розібратись в ньому. Вікна з’ясували, як все-таки навчитись розуміти свої почуття.