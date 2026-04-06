Разрешение на проведение строительных работ 2026: как оформить быстро и без лишних проблем

Разрешение на выполнение строительных работ — это официальный документ, который дает право строить, перестраивать или выполнять капитальный ремонт зданий и сооружений.

В 2026 году получить его стало намного проще благодаря онлайн-сервисам, например через приложение Дія. Поэтому когда разрешение нужно и как его оформить — рассказываем в материале.

Разрешение на выполнение строительных работ в Украине — зачем нужно

Согласно Закону Украины О регулировании градостроительной деятельности, разрешение на строительство — это официальный документ, который подтверждает, что ваш проект соответствует всем требованиям и позволяет начать строительные работы.

Такое разрешение необходимо для капитальных зданий и сооружений — тех, которые имеют фундамент и прочно связаны с землей.

Оно выполняет несколько важных функций: подтверждает законность работ, дает возможность подключиться к коммуникациям, позволяет ввести объект в эксплуатацию и зарегистрировать право собственности.

Обычно разрешение на выполнение строительных работ действует 3 года, и его можно продлить, если строительство не завершено вовремя.

Разрешение на выполнение строительных работ в Украине — как получить

Разрешение на строительство частного дома выдают местные органы власти — городской, поселковый или сельский совет по месту расположения участка. В крупных городах этим обычно занимаются департаменты архитектуры и градостроительства.

Чтобы получить разрешение, нужно подготовить такие документы:

заявление установленного образца;

паспорт;

документы на землю (право собственности или договор аренды);

проект дома, разработанный лицензированным специалистом;

экспертное заключение (если объект сложный);

технические условия для подключения к коммуникациям (электричество, вода, газ, канализация);

выписка из градостроительной документации или условия и ограничения застройки.

Как получить разрешение на строительство — по шагам

Сначала нужно оформить право на землю — это может быть собственность или аренда. Главное, чтобы документы были официально зарегистрированы.

Далее — заказать проект дома у лицензированного специалиста. В нем должны быть все части: внешний вид дома, конструкция и подключение коммуникаций. Стоимость зависит от сложности.

После этого нужно получить технические условия — то есть разрешения на подключение к электричеству, воде, газу и канализации. Для этого обращаются в соответствующие службы.

Следующий шаг — получить градостроительные условия. Это документ, который показывает, что именно можно строить на участке и какие есть ограничения.

Затем нужно собрать все документы и подать заявление — лично, по почте или онлайн. Рассмотрение обычно занимает 10–20 дней. Если все в порядке, вы получаете разрешение, которое действует 3 года.

Важно: для небольших частных домов (до 300 м² и до 2 этажей) сейчас не требуется экспертиза проекта — это значительно упрощает процесс.

Как получить разрешение онлайн через Дію

Сегодня все можно сделать через приложение «Дія», практически не выходя из дома. Это быстрее и удобнее: не нужно стоять в очередях, все документы хранятся в телефоне, а статус заявки виден сразу.

Что нужно сделать:

установить приложение Дія и войти в него; подготовить сканы или фото всех документов; получить электронную подпись (КЭП); заполнить заявление в разделе Строительство; загрузить документы; подписать и отправить заявку; отслеживать статус прямо в приложении.

После рассмотрения вы получите электронное разрешение, которое имеет такую же юридическую силу, как и бумажное.

Также существует государственный реестр, где можно проверить любое разрешение — этим занимается Государственная архитектурно-строительная инспекция.

ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция) — это государственный орган, который контролирует строительство и ведет единый реестр всех документов в этой сфере.

В нем хранятся разрешения, уведомления о начале работ и другие важные документы. Через официальный сайт можно проверить подлинность любого разрешения.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!