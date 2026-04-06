Разрешение на проведение строительных работ 2026: как оформить быстро и без лишних проблем

Разрешение на выполнение строительных работ — это официальный документ, который дает право строить, перестраивать или выполнять капитальный ремонт зданий и сооружений.
В 2026 году получить его стало намного проще благодаря онлайн-сервисам, например через приложение Дія. Поэтому когда разрешение нужно и как его оформить — рассказываем в материале.
Разрешение на выполнение строительных работ в Украине — зачем нужно
Согласно Закону Украины О регулировании градостроительной деятельности, разрешение на строительство — это официальный документ, который подтверждает, что ваш проект соответствует всем требованиям и позволяет начать строительные работы.
Такое разрешение необходимо для капитальных зданий и сооружений — тех, которые имеют фундамент и прочно связаны с землей.
Оно выполняет несколько важных функций: подтверждает законность работ, дает возможность подключиться к коммуникациям, позволяет ввести объект в эксплуатацию и зарегистрировать право собственности.
Обычно разрешение на выполнение строительных работ действует 3 года, и его можно продлить, если строительство не завершено вовремя.
Разрешение на выполнение строительных работ в Украине — как получить
Разрешение на строительство частного дома выдают местные органы власти — городской, поселковый или сельский совет по месту расположения участка. В крупных городах этим обычно занимаются департаменты архитектуры и градостроительства.
Чтобы получить разрешение, нужно подготовить такие документы:
- заявление установленного образца;
- паспорт;
- документы на землю (право собственности или договор аренды);
- проект дома, разработанный лицензированным специалистом;
- экспертное заключение (если объект сложный);
- технические условия для подключения к коммуникациям (электричество, вода, газ, канализация);
- выписка из градостроительной документации или условия и ограничения застройки.
Как получить разрешение на строительство — по шагам
Сначала нужно оформить право на землю — это может быть собственность или аренда. Главное, чтобы документы были официально зарегистрированы.
Далее — заказать проект дома у лицензированного специалиста. В нем должны быть все части: внешний вид дома, конструкция и подключение коммуникаций. Стоимость зависит от сложности.
После этого нужно получить технические условия — то есть разрешения на подключение к электричеству, воде, газу и канализации. Для этого обращаются в соответствующие службы.
Следующий шаг — получить градостроительные условия. Это документ, который показывает, что именно можно строить на участке и какие есть ограничения.
Затем нужно собрать все документы и подать заявление — лично, по почте или онлайн. Рассмотрение обычно занимает 10–20 дней. Если все в порядке, вы получаете разрешение, которое действует 3 года.
Важно: для небольших частных домов (до 300 м² и до 2 этажей) сейчас не требуется экспертиза проекта — это значительно упрощает процесс.
Как получить разрешение онлайн через Дію
Сегодня все можно сделать через приложение «Дія», практически не выходя из дома. Это быстрее и удобнее: не нужно стоять в очередях, все документы хранятся в телефоне, а статус заявки виден сразу.
Что нужно сделать:
- установить приложение Дія и войти в него;
- подготовить сканы или фото всех документов;
- получить электронную подпись (КЭП);
- заполнить заявление в разделе Строительство;
- загрузить документы;
- подписать и отправить заявку;
- отслеживать статус прямо в приложении.
После рассмотрения вы получите электронное разрешение, которое имеет такую же юридическую силу, как и бумажное.
Также существует государственный реестр, где можно проверить любое разрешение — этим занимается Государственная архитектурно-строительная инспекция.
ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция) — это государственный орган, который контролирует строительство и ведет единый реестр всех документов в этой сфере.
В нем хранятся разрешения, уведомления о начале работ и другие важные документы. Через официальный сайт можно проверить подлинность любого разрешения.
