Дозвіл на виконання будівельних робіт 2026: як оформити швидко і без зайвих проблем

Дозвіл на виконання будівельних робіт — це офіційний документ, який дає право будувати, перебудовувати або робити великий ремонт будівель і споруд.

У 2026 році отримати його стало набагато простіше завдяки онлайн-сервісам, наприклад через додаток Дія. Тож коли дозвіл потрібен і як його оформити — розказуємо у матеріалі.

Дозвіл на виконання будівельних робіт в Україні — для чого потрібен

За Законом України Про регулювання містобудівної діяльності, дозвіл на будівництво — це офіційний документ, який підтверджує, що ваш проєкт відповідає усім правилам і дозволяє розпочати будівельні роботи.

Такий дозвіл потрібен для капітальних будівель і споруд — тих, що мають фундамент і міцно закріплені на землі.

Він виконує кілька важливих функцій: підтверджує законність робіт, дає змогу підключатися до комунікацій, дозволяє ввести будівлю в експлуатацію і зареєструвати право власності.

Зазвичай дозвіл на виконання будівельних робіт діє 3 роки, і його можна продовжити, якщо будівництво не завершене вчасно.

Дозвіл на виконання будівельних робіт в Україні — як отримати

Дозвіл на будівництво приватного будинку видають місцеві органи влади — міська, селищна або сільська рада за місцем, де знаходиться ділянка. У великих містах цим зазвичай займаються спеціальні департаменти архітектури та містобудування.

Щоб отримати дозвіл, потрібно підготувати такі документи:

заяву встановленого зразка;

паспорт;

документи на землю (право власності або договір оренди);

проєкт будинку, зроблений ліцензованим спеціалістом;

експертний висновок (якщо об’єкт складний);

технічні умови для підключення до комунікацій (світло, вода, газ, каналізація);

витяг із містобудівної документації або умови та обмеження забудови.

Як отримати дозвіл на будівництво — по кроках

Спочатку потрібно оформити право на землю — це може бути власність або оренда. Головне, щоб документи були офіційно зареєстровані.

Далі замовити проєкт будинку у спеціаліста з ліцензією. У ньому мають бути всі частини — як виглядатиме будинок, з чого він буде зроблений і як підключатимуться комунікації. Вартість залежить від складності.

Після цього потрібно отримати технічні умови — тобто дозволи на підключення до світла, води, газу та каналізації. Для цього звертаються до відповідних служб.

Наступний крок — отримати містобудівні умови. Це документ, який показує, що саме можна будувати на вашій ділянці і які є обмеження.

Потім збираєте всі документи разом і подаєте заяву — особисто, поштою або онлайн. Розгляд зазвичай займає приблизно 10–20 днів. Якщо все добре, ви отримуєте дозвіл, який діє 3 роки.

Важливо: для невеликих приватних будинків (до 300 м² і до 2 поверхів) зараз не потрібна експертиза проєкту — це значно спрощує процес.

Як отримати дозвіл онлайн через Дію

Сьогодні все можна зробити через додаток Дія, практично не виходячи з дому. Це швидше і зручніше: не потрібно стояти в чергах, всі документи зберігаються в телефоні, а статус заявки видно одразу.

Що потрібно зробити:

Встановити додаток Дія і увійти в нього. Підготувати скани або фото всіх документів. Отримати електронний підпис (КЕП). Заповнити заяву в розділі Будівництво. Завантажити документи. Підписати і відправити заявку. Слідкувати за статусом прямо в додатку.

Після розгляду ви отримаєте електронний дозвіл, який має таку ж силу, як і паперовий.

Також існує державний реєстр, де можна перевірити будь-який дозвіл — цим займається Державна архітектурно-будівельна інспекція.

ДАБІ (Державна архітектурно-будівельна інспекція) — це державний орган, який контролює будівництво і веде єдиний реєстр усіх документів у цій сфері.

У ньому зберігаються дозволи, повідомлення про початок робіт та інші важливі документи. Через офіційний сайт можна перевірити, чи справжній той чи інший дозвіл.

