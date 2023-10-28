Больше гуляли и занимались спортом: влияние четырехдневной рабочей недели на работников в Испании

Работа — это не только о заработке, ведь дело должно доставлять удовольствие. Но все мы рано или поздно устаем от рутинной рабочей недели, которая длится пять дней.

Кто-то выбирает свободный график, а для кого-то — кроме пятидневной рабочей недели вариантов больше нет. Однако в некоторых странах все чаще начинают задумываться над четырехдневной рабочей неделей.

В Валенсии закончился такой эксперимент. Что показали исследователи и как это повлияло на работоспособность людей, — рассказываем дальше.

Сейчас также смотрят

Четырехдневная рабочая неделя: результаты эксперимента

Весной этого года в Валенсии проводили эксперимент, где работники работали четыре дня, а три дня отдыхали.

Один дополнительный выходной выделили из государственных праздников. К проекту, инициированному предыдущими городскими властями, присоединились 360 работников: у них было три выходных с субботы до понедельника включительно.

По результатам эксперимента семь из десяти участников отметили пользу такого рабочего графика. Люди поделились, что они смогли наладить баланс между работой и личной жизнью, а их культурная жизнь стала разнообразнее.

Также работники увидели улучшение своего здоровья: снизился уровень стресса, улучшилось настроение и усилилось чувство удовлетворения по сравнению с теми, кто работал пять дней в неделю.

Участники в свободное время стали больше заниматься спортом, посещать парки, культурные мероприятия.

Вместе с тем, улучшилось и качество воздуха, ведь уменьшилась интенсивность движения на дорогах.

Минусы четырехдневной рабочей недели

Однако эксперимент подсветил и негативные моменты: например, некоторые участники стали больше курить и выпивать в свободное время.

Также результаты показали падения уровня заработка в магазинах на 20%, а вот медицинские учреждения имели большую нагрузку.

В настоящее время идею четырехдневной рабочей недели воплотила Бельгия. Какова мировая практика работы четырех дней из семи, преимущества и недостатки — мы рассказывали раньше.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.