Більше гуляли та займалися спортом: вплив чотириденного робочого тижня на працівників в Іспанії

Робота — це не лише про заробіток, адже справа має приносити задоволення. Та всі ми рано чи пізно втомлюємося від рутинного робочого тижня, який триває пʼять днів.

Хтось обирає вільний графік, а для когось — окрім пʼятиденного робочого тижня, варіантів більше немає. Однак в деяких країнах все частіше починають задумуватися над чотириденним робочим тижнем.

У Валенсії закінчився такий експеримент. Що виявили дослідники та як це вплинуло на працездатність людей — розповідаємо далі.

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Чотириденний робочий тиждень: результати експерименту

Навесні цього року у Валенсії проводили експеримент, де працівники працювали чотири дні, а три дні мали відпочинок.

Один додатковий вихідний виділили коштом державних свят. До проекту, що ініціювала попередня міська влада, долучилися 360 працівників: вони мали три вихідних з суботи до понеділка включно.

За результатами експерименту, сім із десяти учасників відзначили користь такого робочого графіку. Люди поділилися, що вони змогли налагодити баланс між роботою та особистим життям, а їхнє культурне життя стало різноманітнішим.

Також працівники помітили покращення свого здоровʼя: знизився рівень стресу, покращився настрій та посилилося відчуття власного задоволення у порівнянні з тими, хто працював пʼять днів на тиждень.

Учасники у вільний час стали більше займатися спортом, відвідувати парки, культурні заходи.

Разом з тим, покращилася і якість повітря, адже зменшилася інтенсивність руху на дорогах.

Мінуси чотириденного робочого тижня

Однак, експеримент підсвітив і негативні моменти: наприклад, дехто з учасників став більше палити та випивати у вільний час.

Також результати показали падіння рівня заробітку у крамницях на 20%, а ось медичні установи мали більше навантаження.

Нині ідею чотириденного робочого тижня втілила Бельгія. Якою є світова практика роботи чотирьох днів з семи, переваги та недоліки — ми розповідали раніше.

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