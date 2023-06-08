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Недосяжна мрія чи втілювана ідея? Чотириденний робочий тиждень: світова практика, переваги та недоліки

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 08 Червня 2023, 08:00
Чотириденний робочий тиждень: переваги та світовий досвід
Фото: Pexels

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