Недоступная мечта или реализуемая идея? Четырехдневная рабочая неделя: мировая практика, преимущества и недостатки

По всему миру уже третий год активно обсуждают внедрение четырехдневной рабочей недели. У нее много преимуществ как для работников, так и для работодателей.

Читай в нашем материале, что такое четырехдневная рабочая неделя, в чем ее суть и мировая практика воплощения.

Четырехдневная рабочая неделя: суть

Четырехдневный рабочий день или четырехдневка — это соглашение работодателя с работниками о четырех днях работы по 10 часов. Работникам приходится работать каждый день на два часа больше, однако они получают понедельник или пятницу в качестве дополнительного выходного.

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Эта концепция также называется 4/10, то есть четыре дня по десять часов. Профсоюзы стран чаще всего выступают против таких нововведений, они ссылаются на нарушение законов о восьмичасовом рабочем дне.

В ответ попытались ввести 4/8, то есть работать на один день меньше без дополнительных отработок, но пока эта практика не прижилась. Эти идеи преследуют три глобальных цели: возможность людям сделать баланс между работой и жизнью, увеличение экономии и производительности.

Первая попытка ввести четырехдневную рабочую неделю с 40 рабочими часами состоялась в Великобритании. В 1965 году компания Roundpay Metal Finishers стала первооткрывателем такового способа работы.

Эта практика в разных странах указывает на то, что с увеличением количества выходных дней увеличивается производительность труда. В последние годы популярность темы растет, ведь после пандемии коронавируса большинство людей работали из дома, это утомляло, как следствие — снижалось качество работы и мотивация.

В каких странах введена четырехдневная рабочая неделя

Четырехдневный рабочий день введен в Бельгии. Там работники по собственному желанию могут отработать 40 часов за четыре дня. То есть получить три выходных дня вместо двух.

Премьер-министр надеется, что это улучшит экономику, ведь качество работы вырастет. А еще такая возможность облегчит людям баланс между работой и личной жизнью.

Однако возможность отрабатывать десять часов в день есть не у всех. Например, есть те, кто работают посменно, или людям придется слишком долго работать, чтобы получить выходной, что повышает усталость и уменьшает производительность и желание работать вообще.

В Исландии такую же схему тестировали в течение 2015-2019 годов. После получения результатов власти решили сократить рабочее время до 35 часов с сохранением заработной платы.

Рабочие процессы стали более оптимизированными, а производительность даже выросла. Поэтому более 85% населения Исландии имеет возможность работать по четыре дня.

В Великобритании, Шотландии и Уэльсе тоже решили попробовать рабочий эксперимент. Швеция пока считает его слишком дорогостоящим, но единичные фирмы устраивают себе рабочее самоуправление и разрешают работникам четырехдневку.

Шотландия стремится в этом году запустить такую программу для людей. Они хотят сократить рабочие дни на 20% без изменений зарплаты.

К четырехдневной рабочей неделе присматриваются и следующие страны:

Испания. К эксперименту привлекут 6000 человек из 200 предприятий.

Германия. Разрабатывает стартапы, как работать 32 часа без потерь в зарплате.

Япония. Рассматривает уменьшение рабочих дней из-за большого количества смертей на работе, ведь люди перерабатывают, и это масштабная национальная проблема.

Новая Зеландия. Проводит тестирование сокращенной рабочей недели, измеряют производительность работы, а не время, за которое она сделана.

Канада и США. Рассматривают альтернативные графики работы после пандемии коронавируса.

В Украине такая возможность не рассматривается не только из-за войны, но и потому, что наши работодатели привыкли платить почасово, а не за скорость выполнения или результат работы.

К тому же это будет выгодно малой доле населения, работающей именно на результат, а не по почасовой оплате.

Преимущества и недостатки

Преимущества

Увеличение производительности и качества труда. Баланс между работой и жизнью работников. Кстати, мы рассказывали подробно о work-life balance. Снижение стресса и выгораний у работников. Экономия финансов компаний — уменьшение затрат на электроэнергию, транспорт, отопление и так далее. Положительное влияние на экологию. Сотрудники меньше ездят на работу, что уменьшает вредные выбросы в атмосферу.

Недостатки

Увеличение нагрузки на четыре дня с восьми до десяти часов. Меньше времени на рабочие чаты, в которых общаются работники и придумывают новые идеи. Дороговизна воплощения такой практики в странах. Может снизиться заработная плата. Возможны более длительные сроки выполнения задач.

Влияние на общество

Люди по всему миру начали задумываться о такой перспективе, ведь после пандемии проблема переработок и выгорания возникла остро. Поэтому сокращенную рабочую неделю рассматривают в разных государствах мира.

Эта идея направлена на потребность людей больше отдыхать, находить время для себя, хобби, спорта и отдыха от работы. Также это поможет снизить количество выгораний, переработок, а в некоторых случаях даже смертей.

Практика дорогая, но воплощаемая, как показывает нам пример других стран. Она окупаемая, ведь сотрудники работают более мотивированно и качественно. Помимо финансовой и моральной выгоды играет роль и влияние на экологию. Поэтому четырехдневная рабочая неделя является приятной и полезной перспективой.

Однако, как мы можем видеть, Украине до такого пока далеко. Ведь после победы нужно будет отстроить государство, экономику, изменить восприятие работников работодателями. Только тогда практика четырехдневной рабочей недели будет реальной и в Украине.

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