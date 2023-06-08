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Недоступная мечта или реализуемая идея? Четырехдневная рабочая неделя: мировая практика, преимущества и недостатки

Анастасия Грубрина, редактор сайта 08 июня 2023, 08:00
Чотириденний робочий тиждень: переваги та світовий досвід
Фото: Pexels

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