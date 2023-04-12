Твоя работа

Как построить бизнес на творчестве? Советы от команды Евгения Клопотенко

Богдана Макалюк, редактор сайта 12 апреля 2023, 09:00
Що таке стратегічне планування бізнесу і для чого воно потрібне
Фото: Pexels

Больше новостей
Здуття живота: що робити та які причини
Внутри будто сейчас что-то взорвется? Рассказываем, что делать при вздутии живота
Паска 2023
Как испечь вкусную пасху: пошаговый рецепт и советы от мастеров кулинарии
где выпускники могут сдать нмт
Не только в Украине, но и за рубежом! Абитуриенты могут сдать НМТ в 24 странах мира — перечень
Одяг
Как убрать запах секонд-хенда: десять проверенных способов
Смотреть больше

Материалы по теме

Як батькам підтримати бізнес-ідею дітей: прості поради
В семье юный(-ая) бизнесмен(вумен)? Как родителям поддержать предпринимательскую деятельность детей
грант єРобота
Гранты на старт бизнеса для ветеранов: как податься на программу помощи єРобота
Святослав Лавриненко: історія хлопчика, який вирощує та продає зелень
Любовь к растениям, которая переросла в бизнес: история 12-летнего мальчика, который выращивает и продает зелень
Рецепт шакшуки від Євгена Клопотенка
Необычная яичница! Почувствуй арабские пряности и пикантные нотки в шакшуке по рецепту Евгения Клопотенко

Видео
Карта бойових дій в Україні

Наземные атаки идут в унисон с построением обороны: карта боевых действий в Украине 12 апреля в режиме онлайн
0:03:41
Гуманітарна допомога Марганцю
Помогают всем, чем могут. Гуманитарный штаб в Марганце не только кормит, но и ремонтирует
0:04:02
Ракетна атака РФ на Великдень: Ігнат розповів, чи буде вона
Ждать ли ракетную атаку на Пасху? Юрий Игнат прокомментировал панику в соцсетях
0:08:05
Бахмут
Враг одновременно наступает на четырех направлениях — Маляр о том, что происходит на фронте
Карта бойових дій в Україні
“Крестовые походы” россиян на оккупированных территориях: карта боевых действий в Украине 11 апреля в режиме онлайн
0:10:40
Наступление из Беларуси
Оттачивают технику и строят фортификационные сооружения на годы: как военные укрепляют границу с Беларусью
0:03:08
Херсонская область новости
Восстановление после девяти месяцев обстрелов! Херсонцы собирают модульные городки
0:03:02
Виталий Кривицкий
Христос к нам приходит как врач. Мудрые слова епископа о боли украинцев во время войны
0:08:28
Гвардія наступу: у чому особливість та яка підготовка бійців
Будет гораздо интереснее! В чем особенность Гвардии наступления и что бойцы думают о предстоящем контрнаступлении
0:01:54
Карта бойових дій в Україні 10.04.2023 онлайн
Сбивают вражеские БПЛА и отбивают атаки: карта боевых действий в Украине 10 апреля в режиме онлайн
Больше видео
где выпускники могут сдать нмт
Читать дальше
Не только в Украине, но и за рубежом! Абитуриенты могут сдать НМТ в 24 странах мира — перечень

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь