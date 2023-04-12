Как построить бизнес на творчестве? Советы от команды Евгения Клопотенко

Наверное, почти все в Украине слышали имя Евгений Клопотенко и готовили по его рецептам. Он занимается популяризацией украинской кухни, создавал новое меню для школьного питания, даже имеет программу на телевидении — Пекельні борошна.

Но за успехом проекта Евгений Клопотенко стоит работа целой команды и правильное планирование и подходы к идеям. Предпринимательница, управляющий партнер проектов Евгения Клопотенко, эксперт по организации бизнес-процессов Александра Фидкевич рассказала, как строить бизнес на творчестве в своей книге Как начинить гадюку салом.

В книге она делится своим опытом. Объясняет, как разработать правильную бизнес-модель, как исследовать свои целевые аудитории и как с ними работать и много других интересных и важных вещей. В одной главе она рассказала о стратегическом планировании.

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Стратегическое планирование: что это такое

Александра объясняет: стратегическое планирование — это когда определенная организация, компания ставит своей целью достижение определенных стратегических, иначе говоря, долгосрочных целей.

То есть, это конечная цель деятельности организации на определенном временном отрезке.

Александра Фидкевич вспоминает, что она с Евгением начинала написание стратегических целей на салфетке за чашкой кофе, а затем расписывала планы на несколько месяцев вперед.

Проводить сборы с командой

Фидкевич говорит, что сейчас с командой использует годовое стратегическое планирование.

— Мы обсуждаем, чего достигли и чего не достигли, проходимся направлениями проекта и набрасываем идеи, мечты, фантазии на следующий году. Это всегда живое обсуждение, которое может иметь разные точки зрения на идею или показатель определенного направления проекта.

Но все равно придется договориться и иметь синхронизированный перечень стратегических целей, — объясняет она.

Женщина делится, что в 2022 году разделила деятельность проекта по 11 направлениям, например:

Мастер-классы — запланированное количество проведенных мероприятий;

Книги — количество новых изданных книг;

социальное направление Борщ — была цель популяризировать это блюдо в мире (например, зарегистрировать эмоджи Борщ, потому что пицца, суши и т.д. существуют).

Также предпринимательница советует отдельно прописать фокусы, чтобы команда знала, на чем сосредотачиваться в течение года. Каждый член команды должен помнить об этом фокусе и присоединяться к его выполнению.

Следовательно, есть фокусы, важные для всей команды, стратегические цели по каждому направлению проекта, — акцентирует Александра.

— Несколько лет назад я решила: чтобы позиционирование (Евгения Клопотенко — ред.) знал не только PR-директор, а вся команда, важно вносить в общий документ по стратегическим целям информацию, как вообще все называется. Как именуется человек, вокруг которого мы собрались и что именно о нашем проекте мы рассказываем миру, — делится Фидкевич.

Она говорит, что описанные стратегические цели дают чувство опоры и стабильности. Есть определенный план того, чего команда хочет добиться в следующем году. В момент падения мотивации документ с прописанными целями может помочь.

— После утверждения документа следует назначить ответственное лицо за каждую цель в каждом направлении. У нас такой личностью могу быть я, а может и Евгений. Некоторые цели следует распределять между несколькими людьми, некоторые цели могут иметь только одного ответсвенного. Но каждый из команды должен быть ответственным за выполнение стратегических целей! — советует предпринимательница.

Стратегические встречи ежемесячно

Александра Фидкевич рассказала, что ее команда ежемесячно имеет стратегическую встречу, на которой каждый кратко должен рассказать о своих успехах.

— Этот способ позволяет всей команде услышать статусы разных направлений, а в конце иметь возможность добавить предложения, задать вопросы.

На все это мы тратим максимум два часа, люди не пишут скучных отчетов — они мотивированы рассказать о своих достижениях, — отмечает она.

Кроме этого, она раз в месяц отдельно встречается с участниками команды топового уровня для обсуждения деятельности направления.

— Такой формат тет-а-тет запускает в разговоре доверие, расслабление, ведь мы откровенно и искренне обсуждаем достижения или, наоборот, застойные моменты. Перед такими встречами я просматриваю записанные нами стратегические цели, а потом веду разговор именно в направлении описанного, зафиксированного, потому что мне важно услышать, идем ли мы по очерченному пути или нет, — рассказала в книге Фидкевич.

Хорошие результаты зависят от команды. Ранее мы рассказывали, как презентовать себя на собеседовании, чтобы получить роботу мечты.

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