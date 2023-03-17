Готовь украинское! Когда премьера проекта Пекельні борошна с Евгением Клопотенко о национальной кухне

Сегодня все украинское — безоговорочный тренд. Мы исследуем не только нашу историю, но и культуру, которая проявляется через еду. Что ели и едят в каждом уголке Украины? Какие рецепты и продукты станут уникальными для тебя? Все это можно будет узнать в проекте Пекельні борошна с Евгением Клопотенко.

Пекельні борошна с Евгением Клопотенко: дата премьеры проекта на СТБ

Проект Пекельні борошна украинцы смогут увидеть уже с 25 марта в 10:10 в эфире телеканала СТБ. Он нацелен напомнить зрителям, какой разнообразной и богатой является древняя украинская кухня.

Ведущим проекта стал украинский шеф-повар, ресторатор, амбассадор борща, исследователь национальной кухни и победитель пятого сезона МастерШеф Евгений Клопотенко.

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Проект Пекельні борошна вернет в нашу современную жизнь сугубо украинские продукты, такие как пшеница и репа, и научит зрителей готовить блюда по старинным рецептам, которыми вдохновлялись наши легендарные предки, — говорит генеральный директор телеканала СТБ Людмила Семчук.

Ведь наша кухня — это история, культурный код, который все время пытались стереть. Сегодня мы видим, насколько велик запрос возродить знания об украинских традициях и культуре.

Пекельні борошна: о чем проект

Проект Пекельні борошна удивит зрителей, ведь Евгений Клопотенко — настоящий исследователь традиций украинской гастрономии! У него есть глубокие знания о старинной украинской кухне и ее истории.

А помогать ему в этом будут любимые украинские звезды, среди которых Надежда Матвеева, Даша Астафьева, Григорий Решетник, Тарас Тополя, Ольга Сумская, Тарас Цымбалюк и многие другие.

Я изучаю еду много лет и знаю наверняка, что еда — это история людей. Это культура семей. Часть национальной идеи. И все, что растет в нашей земле, уникально вкусное, — говорит Евгений Клопотенко.

На проекте будут готовить уникальные украинские блюда, рассказывать о различных специях и продуктах, делиться традициями и рецептами из разных уголков Украины.

Смотри Пекельні борошна с Евгением Клопотенко с 25 марта по субботам в 10:10. Готовь украинское вместе с СТБ.

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