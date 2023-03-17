Готуй українське! Прем’єра проекту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком про національну кухню

Сьогодні все українське — беззаперечний тренд. Ми досліджуємо не тільки нашу історію, а й культуру, яка виявляється і через їжу. Що їли та їдять у кожному з куточків України? Які рецепти та продукти стануть унікальними для тебе? Про все це можна буде дізнатися в проекті Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком.

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дата прем’єри проекту на СТБ

Проект Пекельні борошна українці зможуть побачити вже з 25 березня о 10:10 в ефірі телеканалу СТБ. Він має на меті нагадати глядачам, якою різноманітною та багатою на смаки є давня українська кухня.

Ведучим проекту став український шеф-кухар, ресторатор, амбасадор борщу, дослідник національної кухні та переможець п’ятого сезону МастерШеф Євген Клопотенко.

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Проект Пекельні борошна поверне в наше сучасне життя суто українські продукти, як пшениця та ріпа, та навчить глядачів готувати страви за старовинними рецептами, якими надихались наші легендарні предки, — каже генеральна директорка телеканалу СТБ Людмила Семчук.

Адже наша кухня — це історія, культурний код, який увесь час намагалися стерти. Сьогодні ми бачимо, наскільки великим є запит відродити знання про українські традиції та культуру.

Пекельні борошна: про що проект

Проект Пекельні борошна неабияк здивує глядачів, адже Євген Клопотенко — справжній дослідник традицій української гастрономії! Він має глибокі знання про старовинну українську кухню та її історію.

А допомагатимуть йому в цьому улюблені українські зірки, серед яких Надія Матвєєва, Даша Астаф’єва, Григорій Решетник, Тарас Тополя, Ольга Сумська, Тарас Цимбалюк та багато інших.

Я вивчаю їжу багато років і знаю напевно, що їжа — це історія людей. Це культура родин. Частина національної ідеї. І все, що росте в нашій землі, унікально смачне, — каже Євген Клопотенко.

На проекті готуватимуть унікальні українські страви, розповідатимуть про різноманітні спеції та продукти, ділитимуться традиціями та рецептами з різних куточків України.

Дивись Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком з 25 березня щосуботи о 10:10. Готуй українське разом з СТБ.

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