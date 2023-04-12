Як побудувати бізнес на творчості? Поради від команди Євгена Клопотенка

Напевно, майже всі в Україні чули ім’я Євген Клопотенко та використовували його рецепти. Він займається популяризацією української кухні, створював нове меню для шкільного харчування, навіть має програму на телебаченні — Пекельні борошна.

Але за успіхом проекту Євген Клопотенко стоїть робота цілої команди та правильне планування і підходи до ідей. Підприємиця, керівна партнерка проектiв Євгена Клопотенка, експертка з організації бізнес-процесів Олександра Фідкевич розповіла, як будувати бізнес на творчості, у своїй книзі Як начинити гадюку салом.

У книзі вона ділиться своїм досвідом. Пояснює, як розробити правильну бізнес-модель, як досліджувати свої цільові аудиторії і як з ними працювати та багато інших цікавих та важливих речей. В одному розділі вона розповіла про стратегічне планування.

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Стратегічне планування: що це таке

Олександра пояснює: стратегічне планування — це коли певна організація, компанія ставить собі за мету досягнення певних стратегічних, інакше кажучи, довгострокових цілей.

Тобто це кінцева мета діяльності організації на певному часовому відрізку.

Олександра Фідкевич згадує, що вона з Євгеном починали написання стратегічних цілей на серветці за чашкою кави, а потім розписували плани на кілька місяців уперед.

Проводити збори з командою

Фідкевич каже, що зараз із командою використовують річне стратегічне планування.

— Ми обговорюємо, чого досягли й чого не досягли, проходимося напрямами проекту й накидуємо ідеї, мрії, фантазії щодо наступного року. Це завжди жваве обговорення, що може мати різні точки зору на ідею чи показник певного напряму проекту.

Але врешті все одно доведеться домовитися й мати синхронізований перелік стратегічних цілей, — пояснює вона.

Жінка ділиться, що у 2022 році розділила діяльність проекту на 11 напрямами, наприклад:

Майстер-класи — запланована кількість проведених заходів.

Книжки — кількість нових виданих книжок.

Соціальний напрям Борщ — мав на меті популяризувати цю страву у світі (наприклад, зареєструвати емоджі Борщ, бо піца, суші тощо існують).

Також підприємиця радить окремо прописати фокуси, щоб команда знала, на чому зосереджуватися протягом року. Кожен член команди має пам’ятати про цей фокус і долучатися до його виконання.

Отже, є фокуси, важливі для всієї команди, є стратегічні цілі по кожному напряму проекту, — акцентує Олександра.

— Кілька років тому я вирішила: щоб позиціювання (Євгена Клопотенка — ред.) знав не лише PR-директор, а вся команда, важливо вносити в загальний документ зі стратегічних цілей інформацію, як узагалі все називається. Як іменується людина, навколо якої ми зібралися, і що саме про наш проект ми розповідаємо світу, — ділиться Фідкевич.

Вона каже, що описані стратегічні цілі дають відчуття опори й стабільності. Є певний план того, чого команда хоче досягти наступного року. У миті падіння мотивації документ з прописаними цілями може допомогти.

— Після затвердження документа треба призначити відповідальну особу за кожну ціль в кожному напрямі. У нас такою особою можу бути я, а може і Євген. Деякі цілі слід розподіляти між кількома людьми, деякі цілі можуть мати лише одного відповідального. Але кожен з команди має бути відповідальним за виконання стратегічних цілей! — радить підприємиця.

Стратегічні зустрічі щомісяця

Олександра Фідкевич розповіла, що її команда щомісяця має стратегічну зустріч, на якій кожен коротко має розповісти про свої успіхи.

— Цей спосіб дає всій команді змогу почути статуси різних спрямувань, а наприкінці мати можливість додати пропозиції, поставити запитання.

На все це ми витрачаємо щонайбільше дві години, люди не пишуть нудних звітів — вони мотивовані розповісти про свої досягнення, — наголошує вона.

Крім цього вона раз на місяць окремо зустрічається з учасниками команди топового рівня для обговорення діяльності напряму.

— Такий формат тет-а-тет запускає в розмові довіру, розслаблення, адже ми відверто й щиро обговорюємо досягнення або, навпаки, застійні моменти. Перед такими зустрічами я переглядаю записані нами стратегічні цілі, а потім веду розмову саме в напрямі описаного, зафіксованого, бо мені важливо почути, йдемо ми окресленим шляхом чи ні, — розповіла у книзі Фідкевич.

Хороші результати роботи залежать від команди. Раніше ми розповідали, як презентувати себе на співбесіді, щоб отримати роботу мрії.

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