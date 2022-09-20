Найти работу на одном сайте — реально! В Украине заработал Единый портал вакансий

Из-за войны многие украинцы потеряли работу, поэтому ее поиск до сих пор остается актуальной проблемой. Однако сейчас то время, когда мы можем придумывать новые идеи, упрощающие жизнь.

В Украине уже заработал Единый портал вакансий, призванный значительно облегчить украинцам поиск работы. Об этом сообщили в Министерстве экономики.

Людям сложно найти работу, особенно тем, кто выехал из зоны боевых действий. В то же время бизнес, который релоцировался, нуждается в работниках. Этот портал поможет работодателям и работникам найти друг друга.

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На Едином портале вакансий можно найти информацию о работе в соответствии с регионом, отраслью или направлением, ожидаемым уровнем зарплаты. Новые вакансии постоянно появляются на портале в режиме реального времени.

Единый портал вакансий: как найти работу в Украине

— Новый инструмент поможет и работодателям, и работникам и будет способствовать восстановлению и дальнейшему развитию экономики. План Восстановления Украины предусматривает создание более 1 млн 700 тыс. рабочих мест в течение следующих лет.

Следовательно, Единый портал вакансий будет очень полезен и в будущем, — отметила министр экономики Юлия Свириденко.

Помочь найти работу могут в центрах занятости. Ранее мы рассказывали, как стать на биржу через Дію.

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