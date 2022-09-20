Знайти роботу на одному сайті — реально! В Україні запрацював Єдиний портал вакансій

Через війну багато українців втратили роботу, тож її пошук досі залишається актуальною проблемою. Проте зараз той час, коли ми можемо вигадувати нові ідеї, які спрощують життя.

Тож в Україні вже запрацював Єдиний портал вакансій, покликаний значно полегшити українцям пошук роботи. Про це повідомили в Міністерстві економіки.

Людям складно знайти роботу, особливо тим, хто виїхав із зони бойових дій. Водночас бізнес, який релокувався, потребує працівників. Тож цей портал допоможе роботодавцям та працівникам знайти одне одного.

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На порталі можна знайти інформацію про роботу відповідно до регіону, галузі чи напрямку, очікуваного рівня зарплати. Нові вакансії постійно з’являються на порталі в режимі реального часу.

Як шукати роботу на Єдиному порталі вакансій: приклад

— Новий інструмент допоможе і роботодавцям, і працівникам та сприятиме відновленню та подальшому розвитку економіки. План Відновлення України передбачає створення понад 1 млн 700 тис. робочих місць протягом наступних років.

Отже, Єдиний портал вакансій буде дуже корисним і в майбутньому, — зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Допомогти знайти роботу можуть у центрах зайнятості. Раніше ми розповідали, як стати на біржу через Дію.

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