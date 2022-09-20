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Знайти роботу на одному сайті — реально! В Україні запрацював Єдиний портал вакансій

Богдана Макалюк, редакторка сайту 20 Вересня 2022, 17:15
В Україні почав працювати "Єдиний портал вакансій": що зміниться
Фото: Pexels

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