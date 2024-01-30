Не теряй себя в работе! Как не забыть о личной жизни, достигая карьерных вершин

В современном мире, где границы между профессиональным ростом и личным благополучием часто становятся размытыми, найти гармонию становится все труднее. Если ты имеешь такую проблему, владелица сети физических магазинов ISEI Ануш Товмасян поделилась для издания WoMo своими методами достижения равновесия между частной жизнью и профессиональной деятельностью, освещая также свои принципы для достижения гармоничного существования.
Она отметила, что многие женщины, которые достигли успеха в бизнесе, часто имеют образ железных леди. Поэтому иногда возникает вопрос: как избежать превращения в железную леди и одновременно при необходимости брать на себя значительную ответственность.
Ануш рассказывает, что увольнение сотрудников — это всегда трудный процесс. Как правило, многие руководители пытаются переложить эту задачу на других, поскольку им самим эмоционально тяжело. Также она упомянула и о стрессе, связанном с управлением крупными финансовыми операциями.
По ее словам, чтобы не сломаться, иногда нужно выключать эмоции. Она призналась, что никогда не мечтала видеть себя в роли железной леди, но со временем поняла, что эта роль может быть приятной.
И все же, как сохранять баланс между личной жизнью и карьерой, между собственными мечтами и ожиданиями других.
Личный момент перелома для нее наступил, когда она увидела видео в социальных сетях, где девушка шла по полю в платье под красивую мелодию, выглядя счастливой.
Это вдохновило Ануш задуматься о собственной жизни и слишком большом количестве дел, которые она пыталась успеть сделать.
Подобное осознание пришло и после просмотра в шоу, где актриса смеялась от души, напомнив Ануш о важности найти время для радости и смеха в жизни, несмотря на загруженность. Впоследствии я начала процесс значительных изменений.
Сначала мне казалось, что без моего присутствия ничего не получится. Однако желание перемен оказалось крепче сомнений, и женщина начала действовать по-новому.
Сначала мне казалось, что без моего присутствия ничего не получится. Однако желание перемен оказалось крепче сомнений, и женщина начала действовать по-новому.
Первый шаг Ануш заключался в том, чтобы определить место бизнеса в ее жизни. И в результате, в поисках ответа на этот вопрос она сформулировала набор правил, которыми сейчас руководствуется в жизни.
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