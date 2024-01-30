Не теряй себя в работе! Как не забыть о личной жизни, достигая карьерных вершин

В современном мире, где границы между профессиональным ростом и личным благополучием часто становятся размытыми, найти гармонию становится все труднее. Если ты имеешь такую проблему, владелица сети физических магазинов ISEI Ануш Товмасян поделилась для издания WoMo своими методами достижения равновесия между частной жизнью и профессиональной деятельностью, освещая также свои принципы для достижения гармоничного существования.

Она отметила, что многие женщины, которые достигли успеха в бизнесе, часто имеют образ железных леди. Поэтому иногда возникает вопрос: как избежать превращения в железную леди и одновременно при необходимости брать на себя значительную ответственность.

Ануш рассказывает, что увольнение сотрудников — это всегда трудный процесс. Как правило, многие руководители пытаются переложить эту задачу на других, поскольку им самим эмоционально тяжело. Также она упомянула и о стрессе, связанном с управлением крупными финансовыми операциями.

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По ее словам, чтобы не сломаться, иногда нужно выключать эмоции. Она призналась, что никогда не мечтала видеть себя в роли железной леди, но со временем поняла, что эта роль может быть приятной.

И все же, как сохранять баланс между личной жизнью и карьерой, между собственными мечтами и ожиданиями других.

Как совмещать личную жизнь и карьеру

Личный момент перелома для нее наступил, когда она увидела видео в социальных сетях, где девушка шла по полю в платье под красивую мелодию, выглядя счастливой.

Это вдохновило Ануш задуматься о собственной жизни и слишком большом количестве дел, которые она пыталась успеть сделать.

Подобное осознание пришло и после просмотра в шоу, где актриса смеялась от души, напомнив Ануш о важности найти время для радости и смеха в жизни, несмотря на загруженность. Впоследствии я начала процесс значительных изменений.

Сначала мне казалось, что без моего присутствия ничего не получится. Однако желание перемен оказалось крепче сомнений, и женщина начала действовать по-новому.

Первый шаг Ануш заключался в том, чтобы определить место бизнеса в ее жизни. И в результате, в поисках ответа на этот вопрос она сформулировала набор правил, которыми сейчас руководствуется в жизни.

Восемь советов, которые помогут совмещать работу и жизнь

Задай себе вопрос: что я на самом деле хочу? Стремлюсь ли я к успеху ради успеха, или к тому, что мне приносит счастье? Способность работать упорно и стремление к новым свершениям могут быть отличными мотиваторами. Но важно выбирать то, что действительно приносит удовольствие, и контролировать, достаточно ли времени ты уделяешь тому, что приятно. Ограничь количество рабочих встреч, но в то же время увеличивай их производительность. По мнению Джобса, важно не просто много работать, а делать это качественно. Ануш старается использовать каждую минуту работы с максимальной пользой и позволяет решать вопросы без ее участия, если это возможно. Обрати внимание на время, которое ты тратишь на работу. По словам бизнесвумен, она не считает, что рабочий день предпринимателя ограничивается стандартными часами. Но контроль над тем, на что ушло это время — это важно. Комбинирование работы и хобби также оказалось полезным. Например, видеосъемка может быть одновременно и хобби, и частью работы. Это может быть интервью, посещение профессиональной выставки или тестирование новых продуктов. Усиливай команду, вместо того, чтобы выполнять все самостоятельно. Позволяй себе отдыхать, когда нуждаешься в этом. И не стоит чувствовать вину за это. Контролируй баланс между физической и умственной активностью. Это может быть посещение спортзала, прогулка на свежем воздухе, или танцы. И, возможно, самое важное — слушай сигналы своего тела. Ануш отмечает, если она чувствует постоянную усталость, плохое настроение, или если вещи не идут по плану — то останавливается и задает себе вопрос: когда в последний раз я делала то, что действительно мне нравится?

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