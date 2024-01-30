Не втрачай себе у роботі! Як не забути про особисте життя, досягаючи кар’єрних вершин

У сучасному світі, де кордони між професійним зростанням та особистим благополуччям часто стають розмитими, знайти гармонію стає дедалі важче. Якщо ти маєш таку проблему, власниця мережі фізичних магазинів ISEI Ануш Товмасян поділилася для видання WoMo своїми методами досягнення рівноваги між приватним життям та професійною діяльністю, висвітлюючи також свої принципи для досягнення гармонійного існування.

Вона зазначила, що багато жінок, які досягли успіху в бізнесі, часто мають образ залізних леді. Через це іноді виникає питання: як за необхідності брати на себе значну відповідальність уникнути перетворення на залізну леді.

Ануш розповідає, що звільнення співробітників — це завжди важкий процес. Як правило, багато керівників намагаються перекласти це завдання на інших, оскільки їм самим емоційно важко. Також вона згадала й про стрес, пов’язаний із керуванням великими фінансовими операціями.

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За її словами, щоб не зламатися, іноді потрібно вимикати емоції. Вона зізналася, що ніколи не мріяла бачити себе у ролі залізної леді, але з часом зрозуміла, що ця роль може бути приємною.

Та все ж, постає питання: як зберігати баланс між особистим життя та кар’єрою, між власними мріями та очікуваннями інших.

Як поєднувати особисте життя та кар’єру

Особистий момент перелому для неї настав, коли вона побачила відео в соціальних мережах, де дівчина йшла по полю у сукні під красиву мелодію, маючи щасливий вигляд.

Це надихнуло Ануш замислитися про власне життя і занадто велику кількість справ, які вона намагалася встигнути зробити.

Подібне усвідомлення прийшло й після перегляд у шоу, де актриса сміялась від душі, нагадавши Ануш про важливість знайти час для радості та сміху в житті, попри завантаженість.

— Згодом я розпочала процес значних змін. Спочатку мені здавалось, що без моєї присутності нічого не вийде. Однак, прагнення до змін виявилося міцнішим за сумніви, і жінка почала діяти по-новому.

Перший крок Ануш полягав у тому, щоб визначити місце бізнесу в її житті. І в результаті, шукаючи відповіді на це питання вона сформулювала набір правил, якими нині керується у житті.

Вісім порад, що допоможуть поєднувати роботу та життя

Став собі запитання: що я насправді хочу? Чи прагну я до успіху заради успіху, чи до того, що мені приносить щастя? Здатність працювати наполегливо та прагнення до нових звершень можуть бути чудовими мотиваторами. Але важливо обирати те, що дійсно приносить задоволення, та контролювати, чи достатньо часу ти приділяєш тому, що приємно. Обмеж кількість робочих зустрічей, але водночас збільшуй їхню продуктивність. На думку Джобса, важливо не просто багато працювати, а робити це якісно. Ануш намагається використовувати кожну хвилину роботи з максимальною користю і дозволяє розв’язувати питання без її участі, якщо це можливо. Зверни увагу на час, який ти витрачаєш на роботу. За словами бізнесвумен, вона не вважає, що робочий день підприємця обмежується стандартними годинами. Але контроль над тим, на що пішов цей час — це важливо. Комбінування роботи та хобі також виявилося корисним. Наприклад, відеозйомка може бути одночасно і хобі, і частиною роботи. Це може бути інтервʼю, відвідування професійної виставки, чи тестування нових продуктів. Посилюй команду, замість того, щоб виконувати усе самостійно. Дозволяй собі відпочивати, коли маєш потребу у цьому. І не варто відчувати провину за це. Контролюй баланс між фізичною та розумовою активністю. Це може бути відвідування спортзалу, прогулянка на свіжому повітрі, або танці. І, можливо, найважливіше — слухай сигнали свого тіла. Ануш зазначає, якщо вона відчуває постійну втому, поганий настрій, або якщо речі не йдуть за планом — то зупиняється і ставить собі запитання: коли востаннє я робила те, що дійсно мені подобається?

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