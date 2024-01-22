Нові ідеї приходитимуть постійно! Що таке mind wandering та як він може покращити твою роботу

Якщо нові ідеї не йдуть до голови, а вигадати щось потрібно, ти можеш спробувати метод mind wandering — блукання розуму. Розум, що блукає — це когнітивний феномен, про який ми розповімо в матеріалі. Читай детальніше та готуйся до потоку креативних ідей.

Що таке блукання розуму — метод для створення нових ідей

Якщо під час домашньої рутини ти думаєш про плани на майбутнє, а на роботі — що купити в магазині на вечерю — це не лінощі чи мрії, а прояв когнітивного феномену, що має назву mind wandering. Він перекладається як розум, що блукає.

Згідно з дослідженнями, на таке мислення може припадати до 50% нашого пізнання під час бадьорого стану. Дослідниця психології Анчала Гарг та доцент психології університету Бонда Брюс Ватт розповіли, як змусити блукання розуму працювати на тебе з користю.

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Найкраще зрозуміти, що таке mind wandering можна під час читання книг, слухання лекцій тощо. Якщо ти часто відволікаєшся на інші думки під час важливих процесів, це і є блуканням розуму.

Від мріяння це відрізняється тим, що мозок відволікається від активного завдання, тому складання сценаріїв у голові перед сном не є блуканнями розуму. Така особливість мозку та поведінки може допомогти генерувати нові ідеї, знаходити відповіді на питання, робити раптові висновки.

Бо під час блукання мозок відпочиває, і може дати цікаві та нестандартні ідеї. Однак він може і шкодити, бо під час деяких процесів потрібна концентрація.

Щоб узяти якомога більше корисного з когнітивного процесу mind wandering, ти можеш зробити такі речі:

Тепер ти знаєш, що це таке, тому розрізнятимеш, коли мозок буде відволікатися на (не)потрібні речі. Продуктивні думки, які прийдуть до голови, записуй. А якщо відволікаєшся просто так, повертай свою увагу до поточного завдання. Розум, що блукає, найкраще працює під час простих процесів. Наприклад, якщо тобі потрібна цікава ідея, спробуй подумати про неї під час підмітання підлоги, а не читання книг чи кермування авто. Тоді мозок запропонує тобі креативні варіанти. Намагайся мислити у позитивний бік. Дослідники звернули увагу, що позитивні та конкретні думки здатні покращувати самопочуття. Наприклад, думки можуть бути такими: “Я точно виконаю це завдання до вихідних” замість “До вихідних у мене зовсім нічого не вийде”.

Раніше ми розповідали про метод 90/30, щоб стати ефективніше.

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