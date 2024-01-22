Нові ідеї приходитимуть постійно! Що таке mind wandering та як він може покращити твою роботу

Якщо нові ідеї не йдуть до голови, а вигадати щось потрібно, ти можеш спробувати метод mind wandering — блукання розуму. Розум, що блукає — це когнітивний феномен, про який ми розповімо в матеріалі. Читай детальніше та готуйся до потоку креативних ідей.
Якщо під час домашньої рутини ти думаєш про плани на майбутнє, а на роботі — що купити в магазині на вечерю — це не лінощі чи мрії, а прояв когнітивного феномену, що має назву mind wandering. Він перекладається як розум, що блукає.
Згідно з дослідженнями, на таке мислення може припадати до 50% нашого пізнання під час бадьорого стану. Дослідниця психології Анчала Гарг та доцент психології університету Бонда Брюс Ватт розповіли, як змусити блукання розуму працювати на тебе з користю.
Найкраще зрозуміти, що таке mind wandering можна під час читання книг, слухання лекцій тощо. Якщо ти часто відволікаєшся на інші думки під час важливих процесів, це і є блуканням розуму.
Від мріяння це відрізняється тим, що мозок відволікається від активного завдання, тому складання сценаріїв у голові перед сном не є блуканнями розуму. Така особливість мозку та поведінки може допомогти генерувати нові ідеї, знаходити відповіді на питання, робити раптові висновки.
Бо під час блукання мозок відпочиває, і може дати цікаві та нестандартні ідеї. Однак він може і шкодити, бо під час деяких процесів потрібна концентрація.
Щоб узяти якомога більше корисного з когнітивного процесу mind wandering, ти можеш зробити такі речі:
Раніше ми розповідали про метод 90/30, щоб стати ефективніше.
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