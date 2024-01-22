Новые идеи будут постоянно приходить! Что такое mind wandering и как он может улучшить твою работу

Если новые идеи не идут в голову, а придумать что-нибудь нужно, ты можешь попробовать метод mind wandering — блуждание ума. Блуждающий разум — это когнитивный феномен, о котором мы расскажем в материале. Читай подробнее и готовься к потоку креативных идей.
Если во время домашней рутины ты думаешь о будущем, а на работе — что купить в магазине на ужин — это не лень или мечтания, а проявление когнитивного феномена под названием mind wandering. Он переводится как блуждающий разум.
Согласно исследованиям, на такое мышление может приходиться до 50% нашего познания во время бодрого состояния. Исследовательница психологии Анчала Гарг и доцент психологии университета Бонда Брюс Ватт рассказали, как заставить блуждающий ум работать на тебя с пользой.
Лучше всего понять, что такое mind wandering можно во время чтения книг, слушания лекций и т.д. Если ты часто отвлекаешься на другие мысли во время важных процессов, это и есть блуждание разума.
От мечтания это отличается тем, что мозг отвлекается от активной задачи, поэтому составление сценариев в голове перед сном не есть блужданием разума. Такая особенность мозга и поведения может помочь генерировать новые идеи, находить ответы на вопросы, делать внезапные выводы.
Потому что во время блуждания мозг отдыхает и может дать интересные и нестандартные идеи. Однако он может и вредить, потому что во время некоторых процессов требуется концентрация.
Чтобы взять как можно больше полезного от когнитивного процесса mind wandering, ты можешь сделать следующие вещи:
Раньше мы рассказывали о методе 90/30, чтобы стать эффективнее.
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