Новые идеи будут постоянно приходить! Что такое mind wandering и как он может улучшить твою работу

Если новые идеи не идут в голову, а придумать что-нибудь нужно, ты можешь попробовать метод mind wandering — блуждание ума. Блуждающий разум — это когнитивный феномен, о котором мы расскажем в материале. Читай подробнее и готовься к потоку креативных идей.

Что такое блуждание разума — метод для создания новых идей

Если во время домашней рутины ты думаешь о будущем, а на работе — что купить в магазине на ужин — это не лень или мечтания, а проявление когнитивного феномена под названием mind wandering. Он переводится как блуждающий разум.

Согласно исследованиям, на такое мышление может приходиться до 50% нашего познания во время бодрого состояния. Исследовательница психологии Анчала Гарг и доцент психологии университета Бонда Брюс Ватт рассказали, как заставить блуждающий ум работать на тебя с пользой.

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Лучше всего понять, что такое mind wandering можно во время чтения книг, слушания лекций и т.д. Если ты часто отвлекаешься на другие мысли во время важных процессов, это и есть блуждание разума.

От мечтания это отличается тем, что мозг отвлекается от активной задачи, поэтому составление сценариев в голове перед сном не есть блужданием разума. Такая особенность мозга и поведения может помочь генерировать новые идеи, находить ответы на вопросы, делать внезапные выводы.

Потому что во время блуждания мозг отдыхает и может дать интересные и нестандартные идеи. Однако он может и вредить, потому что во время некоторых процессов требуется концентрация.

Чтобы взять как можно больше полезного от когнитивного процесса mind wandering, ты можешь сделать следующие вещи:

Теперь ты знаешь, что это такое, поэтому будешь различать, когда мозг будет отвлекаться на (не)нужные вещи. Продуктивные мысли, которые придут в голову, записывай. А если отвлекаешься просто так, обращай свое внимание на текущую задачу. Блуждающий разум лучше всего работает во время простых процессов. Например, если тебе нужна интересная идея, попробуй подумать о ней во время подметания пола, а не чтения книг или вождения. Тогда мозг предложит тебе креативные варианты. Старайся мыслить в положительную сторону. Исследователи обратили внимание, что положительные и конкретные мысли способны улучшать самочувствие. Например, мысли могут быть такими: “Я точно выполню эту задачу к выходным” вместо “К выходным у меня совсем ничего не получится”.

Раньше мы рассказывали о методе 90/30, чтобы стать эффективнее.

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