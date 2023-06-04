Не отвлекайся! Как держать фокус внимания и предотвратить появление усталости от многозадачности

Одно сообщение появляется за другим и ты уже не замечаешь, как вместо работы просматриваешь истории из соцсетей других людей. Этот процесс переключения внимания иногда может завести в совершенно неожиданные дебри.

Однако необходимость сконцентрироваться все же остается. Как удержать фокус на одном деле?

HR Business Partner Любовь Коломиец рассказала для издания WoMo, как направлять внимание в нужное русло и прекратить отвлекаться от важных дел.

Почему мы теряем фокус внимания

Любовь Коломиец объясняет, что такая тенденция чаще всего затрагивает людей, работающих с высоким уровнем стресса или многозадачностью. Также им может грозить стресс и впоследствии выгорание.

Как удержать фокус и повысить концентрацию внимания

Есть много вариантов, чтобы работать с фокусом внимания. Каждый человек может с течением времени даже выработать те методики, которые помогают именно ему.

Например, эксперт отмечает, что ей помогает сфокусироваться медитация и прослушивание музыки. Но кому-то может больше нравиться массаж, танцы или спорт, чтобы собрать мысли в кучу. Но есть и общие методики.

Старайся все записывать

Даже мелкие задачи требуют внимания. И если их держать только в голове, будет от тебя уходить и твоя энергия. Поэтому лучше их просто записать.

Это действенная практика, потому что когда мы пишем от руки, мы сообщаем мозгу, что нужно внимательнее отнестись к этой информации и она быстрее запоминается.

Структурируй свой день

Какой бы ни был просто совет, но он и правда действенный. Ведь планирование и распределение времени между задачами в день может значительно упростить жизнь человека. Он не будет отвлекаться на лишние мысли, а будет иметь время и силы на то, что делает в данный момент, и избежать хаоса.

Дай себе отдых между встречами

Иногда для переключения нужно всего несколько минут, но это действительно может повысить эффективность. Так после отдыха ты проще сможешь переключить внимание и настроиться на другую тему. Дай себе хотя бы десять минут.

Используй технику Помидоро

Как говорит эксперт, эта техника напоминает уроки в школе. Все достаточно просто. К примеру, нужно делать одну задачу 25 минут и заниматься только ею. Затем сделать перерыв в пять минут, а после возобновить работу.

Сфокусируйся на одной встрече

Только с первого взгляда многозадачность может показаться привлекательной. Ведь сколько можно переделать задач одновременно? Но на самом деле такой метод только замедляет работу и истощает человека гораздо быстрее.

Поэтому во время встречи необходимо отключить входящие сообщения и уделить внимание только этой задаче. Так удастся вдобавок не пропустить важные детали из разговора.

Попробуй медитацию

Методы медитации и релаксации помогают не только сконцентрироваться, но и снизить уровень стресса. Сначала можно попробовать посидеть в тишине или со спокойной музыкой в наушниках, зажмуриться и просто слушать свое дыхание. А потом уже переходить к чему-то другому.

Самое важное — сон

Конечно, в условиях полномасштабной войны и постоянных ночных сирен трудно говорить о нормальном сне, но все же, когда находится такая возможность, ею следует воспользоваться. Ведь именно эта простая вещь влияет не только на наше самочувствие, но и на эффективность.

Сон — это не просто отдых, в течение глубокой фазы сна мы структурируем информацию, которую получили за день, а в течение быстрой фазы — усваиваем.

Иногда попытки успеть повсюду, и перевыполнить план приводят лишь к истощению. Но на самом деле, как учит эссенциализм, следует держать фокус только в некоторых делах. Читай, как фокусироваться только на важном.

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