Не відволікайся! Як тримати фокус уваги та попередити появу втоми від багатозадачності

Одне повідомлення виринає за іншим і ти вже не помічаєш, як замість роботи переглядаєш історії з соцмереж інших людей. Цей процес перемикання уваги іноді може завести у зовсім неочікувані нетрі.

Проте необхідність сконцентруватись все ж таки залишається. Як тоді утримати фокус на одній справі?

HR Business Partner Любов Коломієць розповіла для видання WoMo, як спрямовувати увагу у потрібне річище та припинити відволікатись від важливих справ.

Чому ми втрачаємо фокус уваги

Любов Коломієць пояснює, що така тенденція найчастіше зачіпає людей, які працюють з високим рівнем стресу чи багатозадачністю. Також їм може загрожувати стрес та згодом — вигорання.

Як утримати фокус та підвищити концентрацію уваги

Існує чимало варіантів, щоб працювати з фокусом уваги. Кожна людина може з часом навіть випрацювати ті методики, які допомагають саме їй.

Наприклад, експертка зазначає, що їй допомагає сфокусуватись медитація та прослуховування музики. Та комусь може більше подобатись масаж, танці чи спорт, щоб зібрати думки до купи. Але є й загальні методики.

Намагайся все записувати

Навіть дрібні задачі потребують уваги. І якщо їх тримати лише в голові — буде від тебе йти та твоя енергія. Тому ліпше їх просто записати.

Це дієва практика, бо коли ми пишемо від руки, ми “повідомляємо” мозку, що потрібно уважніше поставитись до цієї інформації й вона швидше запам’ятовується.

Структуруй свій день

Якою б не була просто порада, але вона і правда дієва. Адже планування та розподіл часу між задачами на день може значно спростити життя людини. Вона не буде відволікатись на зайві думки, а матиме час та сили на те, що робить в моменті, та уникнути хаосу.

Дай собі відпочинок між зустрічами

Іноді, щоб переключитись, потрібно всього кілька хвилин, але це дійсно може підвищити ефективність. Так після відпочинку ти значно простіше зможеш перемкнути увагу та налаштуватись на іншу тему. Дай собі хоча б десять хвилин.

Користуйся технікою Помідоро

Як говорить експертка, ця техніка нагадує уроки у школі. Все досить просто. Наприклад, потрібно робити одну задачу 25 хвилин і займатись лише нею. Потім зробити перерву у п’ять хвилин, а потім відновити роботу.

Сфокусуйся на одній зустрічі

Лише з першого погляду багатозадачність може здаватись привабливою. Адже скільки можна переробити речей одночасно? Та насправді такий метод лише уповільнює роботу та виснажує людину значно швидше.

Тому потрібно під час зустрічі вимкнути вхідні повідомлення та приділити увагу лише цій задачі. Так вдасться на додачу не пропустити важливі деталі з розмови.

Спробуй медитацію

Методи медитації та релаксації допомагають не лише сконцентруватись, але й зменшити рівень стресу. Спочатку можна спробувати посидіти в тиші чи зі спокійною музикою у навушниках, заплющити очі та просто слухати своє дихання. А згодом вже переходити до чогось іншого.

Найважливіше — сон

Звісно, в умовах повномасштабної війни та постійних нічних сирен важко говорити про нормальний сон, але все ж таки, коли знаходиться така можливість, то нею варто скористатись. Адже саме ця проста річ впливає не лише на наше самопочуття, але й ефективність.

Сон — це не просто відпочинок, протягом глибокої фази сну ми структуруємо інформацію, яку отримали за день, а протягом швидкої фази — засвоюємо.

Часом намагання встигнути всюди та перевиконати план натомість призводять лише до виснаження. Та насправді, як вчить есенціалізм, варто тримати фокус лише на деяких справах. Читай, як фокусуватись лише на важливому.

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