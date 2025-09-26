Как узнать свой трудовой стаж: пошаговые инструкции

Трудовой стаж в Украине — это период работы, ранее учитываемый для пенсий и других выплат. Читай в материале, как проверить его и какое отличие трудовой выслуги от страховой — в материале.

Как узнать трудовой стаж: 3 способа

С 2004 года ключевым стала страховая выслуга лет, но информация о трудовом стаже хранятся в реестрах. Проверить его можно через официальные сервисы. Вот самые удобные способы:

Через приложение Дія: Загрузи приложение Дія на смартфон; Авторизируйся с помощью BankID или электронной подписи; В разделе Услуги или Мои документы найди пункт о пенсионных данных. Система автоматически покажет информацию о нем из реестра Пенсионного фонда.

Через портал Пенсионного фонда Украины (ПФУ): Зарегистрируйся на сайте официальном сайте ПФУ с помощью электронной подписи или ID-карты; В личном кабинете выбери Данные о страховом стаже. Ты получишь подробную выписку с периодами работы, взносами и заработком. Там также можно загрузить документ PDF для подтверждения.

Через Приват24 или другие банки: Войди в приложение “Приват24”; В разделе Услуги найди Запросы в ПФУ. Укажи свой ИНН и подтверди данные. Запрос обрабатывается мгновенно, и вы увидите всю информацию, включая периоды до 2004 года. Аналогично работает в других банках с интеграцией.



Эти методы позволяют проверить информацию без визита в учреждения. Если есть разногласия, обратитесь в ПФУ с документами (трудовая книжка, справки). Регулярная проверка важна для предстоящей пенсии.

Разница между трудовым стажем и страховым

Трудовой стаж — это общий период работы до 1 января 2004 г., подтвержденный записями в трудовой книжке или другими документами. Он учитывает все время трудоустройства вне зависимости от уплаты взносов.

Страховой стаж — это периоды, за которые уплачены страховые взносы в Пенсионный фонд (с 2004). Он определяет право на пенсию: для ухода на пенсию требуется не менее 35 лет для мужчин и 30 для женщин.

Главное отличие: трудовой стаж базируется на факте работы, а страховой — на финансовых взносах. До 2004 года трудовая выслуга лет автоматически засчитывается как страховая. Если взносы не уплачены, период не засчитывается в страховой, даже если есть записи в трудовой. Для пенсионного расчета используется именно страховой стаж.

Что касается входа в кабинет ПФУ, это может показаться сложной задачей — читай в материале, как войти в кабинет ПФУ через Приват24 и Дію.

