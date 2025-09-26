Як дізнатись свій трудовий стаж: покрокові інструкції

Трудовий стаж в Україні — це період роботи, який раніше враховувався для пенсій та інших виплат. Читай у матеріалі, як перевірити його та яка відмінність трудової вислуги від страхової — у матеріалі.

Як дізнатись трудовий стаж: 3 способи

З 2004 ключовим став страхова вислуга років, але інформація про трудовий стаж зберігаються в реєстрах. Перевірити його можна онлайн через офіційні сервіси. Ось найзручніші способи:

Через застосунок Дія: Завантаж додаток Дія на смартфон; Авторизуйся за допомогою BankID або електронного підпису; У розділі Послуги або Мої документи знайди пункт про пенсійні дані. Система автоматично покаже інформацію про нього з реєстру Пенсійного фонду.

Через портал Пенсійного фонду України (ПФУ): Зареєструйся на сайті офіційному сайті ПФУ за допомогою електронного підпису або ID-картки; В особистому кабінеті обери Дані про страховий стаж. Ти отримаєш детальну виписку з періодами роботи, внесками та заробітком. Там також можна завантажити PDF-документ для підтвердження.

Через Приват24 або інші банки: Увійди у додаток “Приват24”; У розділі Послуги знайди Запити до ПФУ. Вкажи свій ІПН та підтвердити дані. Запит обробляється миттєво, і ви побачите всю інформацію, включаючи періоди до 2004. Аналогічно працює в інших банках з інтеграцією.



Ці методи дозволяють перевірити інформацію без візиту до установ. Якщо є розбіжності, зверніться до ПФУ з документами (трудова книжка, довідки). Регулярна перевірка важлива для майбутньої пенсії.

Читати на тему Як перевірити страховий стаж самостійно: в кілька кліків та онлайн Як самостійно перевірити свій страховий стаж без візиту в Пенсійний фонд — читай в нашому матеріалі

Різниця між трудовим стажем та страховим

Трудовий стаж — це загальний період роботи до 1 січня 2004 р., підтверджений записами в трудовій книжці чи іншими документами. Він враховує весь час працевлаштування, незалежно від сплати внесків.

Страховий стаж — це періоди, за які сплачено страхові внески до Пенсійного фонду (з 2004). Він визначає право на пенсію: для виходу на пенсію потрібно щонайменше 35 років для чоловіків і 30 для жінок.

Головна відмінність: трудовий стаж базується на факті роботи, а страховий — на фінансових внесках. До 2004 року трудова вислуга років автоматично зараховується як страхова. Якщо внесків не сплачено, період не зараховується до страхового, навіть якщо є записи в трудовій. Для пенсійного розрахунку використовується саме страховий стаж.

Щодо входу в кабінет ПФУ, то це може здатися складним завданням — читай у матеріалі, як увійти у кабінет ПФУ через Приват24 та Дію.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!