Не бойся брать молодежь и людей предпенсионного возраста на работу — государство гарантирует компенсацию

Молодежи и людям предпенсионного возраста всегда сложно было найти работу. Первых не брали, потому что не хватало опыта, вторых — потому что скоро придется искать нового работника.

Сейчас людям стало еще сложнее найти работу, поэтому депутаты Верховной Рады приняли новый законопроект №6067. Им предусмотрена компенсация за трудоустройство некоторых категорий граждан.

Также это поможет усовершенствовать работу службы занятости и может стать важным шагом в преодолении безработицы.

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Кто сможет получать компенсацию

Получить компенсацию смогут работодатели, принявшие на работу:

молодежь (в частности, на первое рабочее место);

участников боевых действий;

одиноких родителей, родителей детей с инвалидностью;

лиц, которые через пять лет достигнут пенсионного возраста;

людей с инвалидностью;

долгосрочных безработных и другие уязвимые категории граждан.

Что предполагает компенсация

Работодатели, принявшие на работу перечисленные категории, смогут получить компенсацию ЕСВ или части зарплаты из Фонда безработицы.

Также изменятся подходы к помощи безработным в поиске работы, которая их бы устроила. В Раде внедрили европейский метод выплаты пособия по безработице в соответствии со страховыми принципами — чем больше страховой стаж, тем больше продолжительность и размер выплат, которые получает человек.

Новым законопроектом предусмотрено привлечение безработных к общественным работам по восстановлению страны, за что они смогут получить больше средств, чем от пособий по безработице.

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