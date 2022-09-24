Не бійся брати молодь та людей передпенсійного віку на роботу — держава гарантує компенсацію

Молоді та людям передпенсійного віку завжди складно було знайти роботу. Перших не брали, бо бракувало досвіду, других — бо скоро доведеться шукати нового працівника.

Зараз людям стало ще складніше знайти роботу, тож депутати Верховної Ради ухвалили новий законопроект №6067. Він передбачає компенсацію за працевлаштування певних категорій громадян.

Також це допоможе вдосконалити роботу служби зайнятості та може стати важливим кроком до подолання безробіття.

Хто зможе отримувати компенсацію

Отримати компенсацію зможуть роботодавці, які прийняли на роботу:

молодь (зокрема, на перше робоче місце);

учасників бойових дій;

одиноких батьків, батьків дітей з інвалідністю;

осіб, які через п’ять років досягнуть пенсійного віку;

людей з інвалідністю;

довготривалих безробітних та інші вразливі категорії громадян.

Що передбачає компенсація

Ті роботодавці, які прийняли на роботу перераховані категорії, зможуть отримати компенсацію ЄСВ або частини зарплати з Фонду безробіття.

Також зміняться підходи щодо допомоги безробітним у пошуку роботи, яка б їх влаштувала. У Раді впровадили європейський метод до виплати допомоги з безробіття відповідно до страхових принципів — чим більший страховий стаж, тим більші тривалість та розмір виплат, які отримує людина.

Новим законопроектом передбачено залучати безробітних до громадських робіт з відновлення країни, за що вони зможуть отримати більше коштів, ніж від допомоги з безробіття.

Умови праці для українців дедалі покращуються. Роботодавці мають краще слідкувати за настроями всередині колективу. Раніше ми розповідали, що таке мобінг та яке покарання передбачено.

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