Единственная уместная интонация к ветеранам — уважение. О чем еще говорили на Маркетинг-форуме в Киеве

Маркетинг сейчас меняется, как и все отрасли. Теперь это не о том, чтобы просто продавать. Это — поиск общего языка с людьми, поддержка, рефлексия и создание новых смыслов.

Именно такую рамку задал нынешний Украинский маркетинг-форум, который состоялся в Киеве.

Более 80 спикеров, более 1000 участников, live-шоу и сложные темы, которые невозможно обойти молчанием. В центре — компании, которые не боятся быть рядом с украинским обществом в его самых чувствительных точках. Одним из таких брендов является Starlight Media.

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В этот день затронули немало важных тем. Директор по коммуникациям и устойчивому развитию Starlight Media Яна Гончаренко и ветеран Александр (Терен) Будько приняли участие в дискуссии о взаимодействии брендов с ветеранами.

Они подчеркнули:

Жалость — это красная линия, которая преуменьшает значимость военных, а уважение является единственной уместной интонацией.

— Публичность дает ветеранам видимость, но и оказывает давление. Поэтому коммуникация должна быть искренней, честной, без идеализации и обесценивания.

Этот подход Starlight Media давно воплощает в своих проектах — и телевизионных, и социальных. И именно такая чувствительность к контексту становится сегодня стандартом ответственной коммуникации.

Еще один важный акцент команда Starlight сделала в выступлении Елены Мартыновой, директора по маркетингу холдинга. Она говорила о том, какие истории и образы сегодня откликаются зрителям.

Аудитория, по ее словам, не ищет развлечений ради бегства от реальности. Люди ищут справедливости. Им нужна современная самоидентичность, истории, в которых есть отражение себя, своих сомнений, своих мечтаний.

Контент должен быть живым. С вдохновением, рефлексией, счастливыми финалами, в которые хочется верить.

И с новыми героями. Не с шаблонными образами, а с теми, кто действительно меняет правила: молодыми, сложными, честными. И на переднем плане должно быть — уважение к тем, кто прошел войну. К военным, ветеранам, которые сейчас в центре нашего будущего.

Что еще было на форуме

Кроме тем ветеранского взаимодействия и содержательного контента, участники форума обсуждали культуру как стратегический актив, трансформацию потребительских привычек, эмоциональное выгорание в сервисе и роль бизнеса в восстановлении доверия в обществе. Все эти дискуссии сводились к одному: современный бренд — это о честности, человечности и глубокой работе с нашей реальностью.

Защитники и защитницы возвращаются с войны к гражданской жизни и ищут работу. А бизнес сталкивается с новым вызовом: как правильно интегрировать ветеранов в коллективы? Что для этого нужно? Чего боятся работодатели? Читай дальше — как присоединиться к всеукраинскому опросу о работе для ветеранов.

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