Єдина доречна інтонація до ветеранів — повага. Про що ще говорили на Маркетинг-форумі у Києві

Маркетинг нині змінюється, як і всі галузі. Тепер це не про те, щоб просто продавати. Це — пошук спільної мови з людьми, підтримка, рефлексія і створення нових сенсів.

Саме таку рамку задав цьогорічний Український маркетинг-форум, що відбувся у Києві.

Понад 80 спікерів, понад 1000 учасників, live-шоу і складні теми, які неможливо обійти мовчанням. У центрі — компанії, які не бояться бути поруч з українським суспільством у його найчутливіших точках. Одним з таких брендів є Starlight Media.

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Цього дня порушили чимало важливих тем. Директорка з комунікацій та сталого розвитку Starlight Media Яна Гончаренко та ветеран Олександр (Терен) Будько взяли участь у дискусії про взаємодію брендів з ветеранами.

Вони наголосили:

Жалість — це червона лінія, яка применшує значущість військових, а повага є єдиною доречною інтонацією.

— Публічність дає ветеранам видимість, але й накладає тиск. Тож комунікація має бути щирою, чесною, без ідеалізації та знецінення.

Цей підхід Starlight Media давно втілює у своїх проектах — і телевізійних, і соціальних. І саме така чутливість до контексту стає сьогодні стандартом відповідальної комунікації.

Ще один важливий акцент команда Starlight зробила у виступі Олени Мартинової, директорки з маркетингу холдингу. Вона говорила про те, які історії та образи сьогодні відгукуються глядачам.

Аудиторія, за її словами, шукає не розваги заради втечі від реальності. Люди шукають справедливості. Їм потрібна сучасна самоідентичність, історії, в яких є відображення себе, своїх сумнівів, своїх мрій.

Контент має бути живим. З натхненням, рефлексією, щасливими фіналами, в які хочеться вірити.

І з новими героями. Не з шаблонними образами, а з тими, хто справді змінює правила: молодими, складними, чесними. І на передньому плані має бути — повага до тих, хто пройшов війну. До військових, ветеранів і ветеранок, які наразі у центрі нашого майбутнього.

Що ще було на форумі?

Окрім тем ветеранської взаємодії та змістовного контенту, учасники форуму обговорювали культуру як стратегічний актив, трансформацію споживчих звичок, емоційне вигорання в сервісі та роль бізнесу у відновленні довіри в суспільстві. Усі ці дискусії зводилися до одного: сучасний бренд — про чесність, людяність і глибоку роботу з нашою реальністю.

Захисники та захисниці повертаються з війни до цивільного життя і шукають роботу. А бізнес стикається з новим викликом: як правильно інтегрувати ветеранів у колективи? Що для цього потрібно? Чого бояться роботодавці? Читай далі — як доєднатися до всеукраїнського опитування щодо роботи для ветеранів та ветеранок.

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