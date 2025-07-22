Мораторий на проверки для бизнеса: Зеленский запретил притеснения предпринимателей

Фото Facebook На днях СНБО ввел мораторий на проверки для бизнеса государственными органами. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Сколько представители государства не смогут вмешиваться в бизнес украинцев и какого именно предпринимательства это касается, рассказываем подробнее. Мораторий на проверки для бизнеса: кого защитят от необоснованных вмешательств В ходе первого заседания обновленного состава СНБО было решено начать работу правительства с экономической безопасности. Абсолютно конкретная задача: направить больше внутренних сил в Украине на развитие, рост экономики, а значит, рост производства, рост рабочих мест, которые могут поддерживать нашу оборону и устойчивость Украины. Зеленский поставил задачу наращивать инвестиции в Украину и реализовать все запланированные проекты с партнерами. Одной из задач является локализация предприятий. Первым шагом отменили проверки — СНБО ввел мораторий на необоснованные вмешательства представителей государства в дела бизнеса. Какие-либо государственные структуры не смогут вмешиваться в дела предпринимателей. Мораторий дает необходимую основу для полного внедрения необходимых решений для экономической безопасности и анализа соответствующей практики. Зеленский хочет видеть ощутимые результаты в течение следующих полугода. Читать по теме Налоговая нагрузка бьет по ФЛПам: должников стало вдвое больше За последние три года количество украинских ФЛП с налоговыми долгами выросло почти вдвое, что свидетельствует о значительных вызовах для малого бизнеса. Нынешний секретарь СНБО Рустем Умеров добавил, что инициатива президента должна стать сигналом доверия бизнесу. В то же время начали аудит уголовных производств, которые безосновательно блокируют деятельность предприятий.Кроме того, ограничат проверки предприятий с незначительными рисками. Наблюдательные процедуры перейдут в цифровой формат. Также речь идет о том, что действия правоохранителей будут под усиленным контролем. В публикации СНБО говорится о реформе системы государственного контроля, а также законодательных изменениях в поддержку прозрачной экономической среды. 21 июля решение СНБО о моратории на безосновательные проверки и вмешательство государства в деятельность бизнеса было опубликовано на сайте президента. Вероятно, мораторий продлится год, о чем ранее сообщала премьер Свириденко. Есть и возможности для владельцев бизнеса. В частности, персонализированные программы поддержки. Как получить такие и где необходимо зарегистрироваться, читай в материале. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Бизнес, Владимир Зеленский Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter