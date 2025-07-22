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Мораторий на проверки для бизнеса: Зеленский запретил притеснения предпринимателей

Анастасия Грубрина, журналист сайта 22 июля 2025, 14:00
Мораторий на проверки для бизнеса
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