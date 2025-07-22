Мораторий на проверки для бизнеса: Зеленский запретил притеснения предпринимателей

На днях СНБО ввел мораторий на проверки для бизнеса государственными органами. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Сколько представители государства не смогут вмешиваться в бизнес украинцев и какого именно предпринимательства это касается, рассказываем подробнее.

Мораторий на проверки для бизнеса: кого защитят от необоснованных вмешательств

В ходе первого заседания обновленного состава СНБО было решено начать работу правительства с экономической безопасности.

Абсолютно конкретная задача: направить больше внутренних сил в Украине на развитие, рост экономики, а значит, рост производства, рост рабочих мест, которые могут поддерживать нашу оборону и устойчивость Украины.

Зеленский поставил задачу наращивать инвестиции в Украину и реализовать все запланированные проекты с партнерами. Одной из задач является локализация предприятий. Первым шагом отменили проверки — СНБО ввел мораторий на необоснованные вмешательства представителей государства в дела бизнеса.

Какие-либо государственные структуры не смогут вмешиваться в дела предпринимателей.

Мораторий дает необходимую основу для полного внедрения необходимых решений для экономической безопасности и анализа соответствующей практики.

Зеленский хочет видеть ощутимые результаты в течение следующих полугода.

Нынешний секретарь СНБО Рустем Умеров добавил, что инициатива президента должна стать сигналом доверия бизнесу. В то же время начали аудит уголовных производств, которые безосновательно блокируют деятельность предприятий.

Кроме того, ограничат проверки предприятий с незначительными рисками. Наблюдательные процедуры перейдут в цифровой формат. Также речь идет о том, что действия правоохранителей будут под усиленным контролем.

В публикации СНБО говорится о реформе системы государственного контроля, а также законодательных изменениях в поддержку прозрачной экономической среды.

21 июля решение СНБО о моратории на безосновательные проверки и вмешательство государства в деятельность бизнеса было опубликовано на сайте президента. Вероятно, мораторий продлится год, о чем ранее сообщала премьер Свириденко.

Есть и возможности для владельцев бизнеса. В частности, персонализированные программы поддержки. Как получить такие и где необходимо зарегистрироваться, читай в материале.

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