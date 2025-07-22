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Мораторій на перевірки для бізнесу: Зеленський заборонив утиски підприємців

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 22 Липня 2025, 14:00
Мораторій на перевірки для бізнесу
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