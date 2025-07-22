Мораторій на перевірки для бізнесу: Зеленський заборонив утиски підприємців

Днями РНБО запровадила мораторій на перевірки для бізнесу державними органами. Про це розповів президент України Володимир Зеленський. Скільки представники держави не зможуть втручатися у бізнес українців і якого саме підприємництва це стосується — розповідаємо детальніше.

Мораторій на перевірки для бізнесу: кого захистять від необґрунтованих втручань

Під час першого засідання оновленого складу РНБО було вирішено розпочати роботу уряду з економічної безпеки.

Абсолютно конкретне завдання: направити більше внутрішніх сил в Україні на розвиток, на зростання економіки, а отже, зростання виробництва, зростання робочих місць, які можуть підтримувати нашу оборону та стійкість України.

Зеленський поставив завдання збільшувати інвестиції в Україну та реалізувати всі заплановані проекти з партнерами. Одним із завдань є локалізація підприємств. Тож першим кроком скасували перевірки — РНБО запровадила мораторій на необґрунтовані втручання представників держави у справи бізнесу.

Будь-які державні структури не зможуть втручатися у справи підприємців.

Мораторій дає необхідну основу для повного впровадження необхідних рішень заради економічної безпеки та аналізу відповідної практики.

Зеленський хоче бачити відчутні результати впродовж наступних півроку.

Теперішній секретар РНБО Рустем Умєров додав, що ініціатива президента має стати сигналом довіри до бізнесу. Водночас розпочали аудит кримінальних проваджень, які безпідставно блокують діяльність підприємств.

Крім усього, обмежать перевірки підприємств із незначними ризиками. Наглядові процедури перейдуть у цифровізований формат. Також ідеться, що дії правоохоронців будуть під посиленим контролем.

У публікації РНБО сказано про реформу системи державного нагляду, а також законодавчі зміни на підтримку прозорого економічного середовища.

21 липня рішення РНБО про мораторій на безпідставні перевірки та втручання держави у діяльність бізнесу було опубліковано на сайті президента. Ймовірно, мораторій триватиме рік, про що раніше повідомляла прем’єрка Свириденко.

Та є і можливості для власників бізнесу. Зокрема, персоналізовані програми підтримки. Як отримати такі і де потрібно зареєструватися, читай у матеріалі.

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