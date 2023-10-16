Получают гораздо меньше! Как планируют сократить неравенство оплаты труда между мужчинами и женщинами

В Министерстве экономики Украины сообщили, что неравенство в оплате труда между женщинами и мужчинами планируют сократить. Читай, сколько лет понадобится, чтобы сократить разрыв в оплате труда, и когда гендер не будет влиять на зарплаты.

Неравенство оплаты труда между женщинами и мужчинами планируют сократить

За одну и ту же проделанную работу женщины в Украине в среднем получают на 18,6% меньше, чем мужчины. То есть, на оплату труда сейчас существенно влияет не качество ее выполнения, а гендер.

Чтобы решить проблему и двигаться в сторону справедливости и европейских стран, Министерство экономики планирует к 2030 году сократить гендерный разрыв в оплате труда. Однако полностью за семь лет преодолеть его вряд ли реально, с 18,6% неравенство хотят сократить до 13,6%.

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Таким образом, женщины смогут получать на 6% большую зарплату, при условии, что перемены будут успешными. Но все равно будут получать на 13,6% меньше, чем мужчины за такую же проделанную работу.

Стратегию гендерного разрыва в оплате труда уже начали реализовывать. Об этом рассказала первая вице-премьер-министр и министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Как и большинство развитых стран мира, Украина обязалась преодолеть гендерный разрыв в оплате труда за ближайшие семь лет, — сказала Елена Зеленская.

Первая леди рассказала, что Украина будет развиваться, несмотря на войну. Национальную стратегию преодоления разрыва в оплате труда презентовали в мае 2023. В сентябре правительство ее одобрило и утвердило операционный план мер по реализации на 2023-2025 годы.

По стратегии планируют:

Усовершенствовать законодательство о равной оплате труда. Способствовать преодолению стереотипов и дискриминации по поводу профессий по признаку пола. Создать благоприятные условия для удобного совмещения семейных и профессиональных обязанностей.

Чтобы как можно быстрее реализовать планы в реальность, разработали новый проект Трудового кодекса, кроме этого правительство направило заявку на присоединение к рекомендации Совета ОЭСР по обеспечению гендерного равенства в сферах образования, занятости и предпринимательства.

Грантовая программа єРобота привлекает женщин, в том числе жен ветеранов, к развитию предпринимательской деятельности. Большинство победителей в программе — женщины.

В августе 2023 неравенство оплаты труда между мужчинами и женщинами сократилось на 7,4% за последние шесть лет.

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