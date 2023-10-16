Отримують значно менше! Як планують скоротити нерівність оплати праці між чоловіками та жінками

У Міністерстві економіки України повідомили, що нерівність оплати праці між жінками та чоловіками планують скоротити. Читай, скільки років знадобиться, аби скоротити розрив в оплаті праці, та коли гендер не впливатиме на зарплати.

Нерівність оплати праці між жінками та чоловіками планують скоротити

За одну й ту ж виконану роботу жінки в Україні в середньому отримують на 18,6% менше, ніж чоловіки. Тобто на оплату праці зараз суттєво впливає не її якість виконання, а гендер.

Аби розв’язати проблему та рухатися в бік справедливості та європейських країн, Міністерство економіки планує до 2030 року скоротити гендерний розрив в оплаті праці. Однак повністю за сім років подолати його навряд реально, з 18,6% нерівність хочуть скоротити до 13,6%

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Таким чином жінки зможуть отримувати на 6% більшу зарплату, за умови, якщо впровадження вдасться. Але все одно отримуватимуть на 13,6% менше за чоловіків за таку ж виконану роботу.

Стратегію гендерного розриву в оплаті праці вже почали реалізовувати. Про це розповіла перша віцепрем’єр-міністерка та міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Як і більшість розвинених країн світу, Україна взяла на себе зобов’язання подолати гендерний розрив у оплаті праці за найближчі сім років, — сказала Олена Зеленська.

Перша леді розповіла, що Україна розвиватиметься, попри війну. Національну стратегію подолання розриву в оплаті праці презентували у травні 2023. У вересні уряд її схвалив та затвердив операційний план заходів з її реалізації на 2023-2025 роки.

За стратегією планують:

Удосконалити законодавство про рівну оплату праці. Сприяти подоланню стереотипів і дискримінації щодо професій за ознакою статі. Створити сприятливі умови для зручного поєднання сімейних і професійних обов’язків.

Аби якнайшвидше реалізовувати плани у реальність, розробили новий проект Трудового кодексу, крім цього уряд подав заявку на приєднання до рекомендації Ради ОЕСР щодо забезпечення гендерної рівності у сферах освіти, зайнятості й підприємництва.

Грантова програма єРобота залучає жінок, у тому числі дружин ветеранів, до розвитку підприємницької діяльності. Більшість переможців за програмою — жінки.

У серпні 2023 нерівність оплати праці між чоловіками та жінками скоротилася на 7,4% за останні шість років.

Раніше ми розповідали, як жінкам відкрити свій бізнес під час війни.

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