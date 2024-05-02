Школа для подготовки специалистов по ИИ? Где в Украине будут обучать специалистов в области искусственного интеллекта

Основать школу для подготовки специалистов в сфере искусственного интеллекта планируют на базе НИИ ИЖ КНУ им. Тараса Шевченко в сотрудничестве с американскими партнерами.

Такой новостью поделился директор Института журналистики КНУ Юрий Бондарь информационному агентству Укринформ.

По словам Бондаря, национальный рынок ИИ требует более систематизированной работы. Поэтому такая школа поможет готовить профессионалов, которые смогут освоить мировой рынок с инвестиционным потенциалом в миллиарды долларов.

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Что касается финансирования, партнеры планируют инвестировать до 5 миллионов долларов непосредственно в создание школы, которая будет привлекать ведущих специалистов из США для подготовки высококвалифицированных специалистов.

Партнерами школы, по словам директора Института журналистики КНУ Юрия Бондаря, станут супруги меценаты Шелби и Калеба Вордов. Они являются основателями Curious Refuge, которая является первой в мире платформой для ИИ-сторителлеров. Их тренинги используют такие гиганты, как Американская киноакадемия, Netflix, Pixar, Google и другие.

Созданная супругами компания генерирует контент для их YouTube-канала Curious Refuge, чем популяризирует ИИ в сфере видеопроизводства, а также помогает раскрыть творческий потенциал специалистов в этой индустрии.

Бондарь подчеркнул, что сейчас продолжается имплементации проблематики индустрии ИИ в образовательный план студентов, разработки учебных модулей и обустройства самой школы.

Председатель комитета по культуре Общественного совета при КГГА Иван Степурин отметил, что они заинтересованы в развитии индустрии ИИ с привлечением ведущих специалистов из Соединенных Штатов. И добавил, что сейчас искусственный интеллект выходит далеко за пределы одной страны и требует большого количества креативных профессионалов, в том числе и в Украине.

Ранее мы рассказывали о наборе на обучение работы с ИИ от Google Украина.

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