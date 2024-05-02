Школа для підготовки спеціалістів з ШІ? Де в Україні навчатимуть фахівців у галузі штучного інтелекту

Заснувати школу для підготовки спеціалістів у сфері штучного інтелекту планують на базі ННІ ІЖ КНУ ім. Тараса Шевченка у співпраці з американськими партнерами.

Такою новиною поділився директор Інституту журналістики КНУ Юрій Бондар інформаційному агентству Укрінформ.

За словами Бондаря, національний ринок ШІ потребує більш систематизованої роботи. Тож така школа допоможе готувати професіоналів, які зможуть освоїти світовий ринок з інвестиційним потенціалом у мільярди доларів.

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Щодо фінансування, партнери планують інвестувати до 5 мільйонів доларів безпосередньо у створення школи, яка залучатиме провідних спеціалістів із США для підготовки висококваліфікованих фахівців.

Партнерами школи, за словами директора Інституту журналістики КНУ Юрія Бондаря, стане подружжя меценатів Шелбі та Калеба Вордів. Вони є засновниками Curious Refuge, яка є першою у світі платформою для ШІ-сторітеллерів. Їхні тренінги використовують такі гіганти, як Американська кіноакадемія, Netflix, Pixar, Google тощо.

Створена подружжям компанія генерує контент для їхнього YouTube-каналу Curious Refuge, чим популяризує ШІ у сфері відеовиробництва, а також допомагає розкрити творчий потенціал спеціалістів у цій індустрії.

Бондар підкреслив, що наразі триває імплементація проблематики індустрії ШІ до освітнього плану студентів, розробка навчальних модулів та облаштування самої школи.

Голова комітету з культури Громадської ради при КМДА Іван Степурін наголосив, що вони зацікавлені у розвитку індустрії ШІ із залученням провідних спеціалістів зі Сполучених Штатів. Та додав, що нині штучний інтелект виходить далеко за межі однієї країни та потребує великої кількості креативних професіоналів, зокрема й в Україні.

Раніше ми розповідали про набір на навчання роботи з ШІ від Google Україна.

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