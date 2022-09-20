Перестроиться на работу в условиях войны — Премия HR-бренд 2022 представит кейсы номинантов

Украинцы развиваются и показывают хороший результат во всех сферах. Поэтому с 22 сентября по 20 октября состоится знаковое событие для бизнеса и HR-сообщества — Всеукраинский онлайн-марафон презентаций кейсов номинантов Премии HR-бренд 2022.
Онлайн-марафон можно будет просмотреть 22 и 29 сентября, 4, 6, 11, 13, 18 и 20 октября. Начало в 15:00.
Зарегистрироваться можно по ссылке.
Премия HR-бренд — это независимая авторитетная премия страны за лучшую работу с человеческим капиталом, с репутацией и имиджем компании как работодателя.
Фокус премии этого года направлен на то, как компании перенастроили свою работу с человеческим капиталом в новых реалиях. На онлайн-марафоне Премии HR-бренд будут представлены 50 кейсов, номинированных на соискание премии, от 39 ведущих компаний Украины.
Список номинантов на премию HR-бренд 2022:
Партнеры Премии HR-бренд 2022: Starlight Media, PIN-UP, Teva, Kestria, EBA, Лига:Закон.
В этом году ключевой темой многих проектов, представленных на получение Премии, стали человекоцентричность в управлении талантами, трансформация функции HR в условиях новых реалий, поддержание жизнестойкости и производительности команд.
А также трансформация корпоративной культуры и как культурный код компании помогает выстоять в условиях войны. Еще уделялось внимание использованию digital-технологий и автоматизации HR-процессов, новым подходам в онлайн-обучении и развитии работников. Не забывали о привлечении талантливой молодежи и предоставлении возможности свитчерам начать свой путь в IT.
Также на онлайн-марафоне Премии HR-бренд будут представлены E-learning-проекты года, социальные и благотворительные инициативы, коммуникационные программы о героических брендах и смелости людей.
Ознакомиться с программой онлайн-марафона можно по ссылке.
Участие в онлайн-марафоне Премии Опыт работодателей в условиях войны: кейсы номинантов Премии HR-бренд 2022 бесплатное. Регистрация обязательна.
Ссылка на прямой эфир будет отправлена на указанный при регистрации email.
Присоединяйся к событию. Давай поддержим смелых и стойких HR, которые изобретают новые инструменты и как стратегические партнеры бизнеса держат экономический фронт, приближая победу!
Поддерживать бизнес украинцам помогают международные организации и правительство. Ранее мы рассказывали о грантовых программах для бизнеса.
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