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Перелаштуватися на роботу в умовах війни — Премія HR-бренд 2022 презентує кейси номінантів

Богдана Макалюк, редакторка сайту 20 Вересня 2022, 16:00
Премія HR-бренд 2022: номінанти, коли відбудеться де подивитися
Фото: Pexels

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