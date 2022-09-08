Понад мільйон гривень на розвиток креативних індустрій: хто та як може отримати грант

Важливо, щоб країна підтримувала громадян і навпаки. Розвиток бізнесу та створення нових робочих місць зараз є дуже важливими. Уряд уже неодноразово оголошував про різні програми підтримку бізнесу, тепер презентували грантові програми для креативних індустрій.

Програма Безперервність та відновлення бізнесу й Підтримка участі бізнесу в торговельних заходах здійснюються в межах проекту USAID Конкурентоспроможна економіка України.

— Креативні індустрії на 90% складаються з ФОПів, 64% з яких закрилися за час війни, — сказала менеджерка міжнародного форуму Креативна Україна Луїза Мороз.

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Вона зауважила, що підтримують компанії, їхню сталість і розширення бізнесу, відновлення та релокацію, але не продукти самі по собі.

— Зараз для українських підприємців доступні два гранти: один спрямований на організацію релокації, інший — на участь у міжнародних торговельних заходах, — повідомила менеджерка з грантів USAID Тетяна Павленко.

Як отримати грант Безперервність та відновлення бізнесу

Допомогу за програмою Безперервність та відновлення бізнесу можуть отримати компанії, які мають 250 працівників та річний грошовий обіг до €50 млн. Сума гранту становить від 600 тис. до 1,2 млн грн, його можуть отримати 50 компаній.

Спершу треба заповнити заявку та пройти два етапи. Учасник має вказати на платформі Submittable загальну інформацію про компанію, надати відомості про масштаб і вплив діяльності підприємства, його управлінську спроможність, потенційні ринки тощо.

Надіслати заявку можна до 24 липня 2023 року.

Як отримати грант Підтримка участі бізнесу в торговельних заходах

Щоб взяти участь, учасник має заповнити заявку англійською мовою до 30 вересня та до 25 листопада 2022 року. Сума гранту від $20 тис. до $70 тис., їх усього 20. Перевагу віддаватимуть концепціям, де ресурси заявника та гранту становитимуть пропорцію 30:70.

Програма триватиме до жовтня 2023 року.

Організатори повідомляють, що низка українських підприємств уже отримали допомогу в бізнес-діяльності під час війни.

Якщо ти вирішив(-ла) започаткувати власну справу, тобі треба зареєструватися як фізична особа-підприємець. Раніше ми розповідали, як оформити ФОП через Дію.

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