Более миллиона гривен на развитие креативных индустрий: кто и как может получить грант

Важно, чтобы страна поддерживала граждан и наоборот. Развитие бизнеса и создание новых рабочих мест сейчас очень необходимы. Правительство уже неоднократно объявляло о различных программах поддержки бизнеса, а теперь презентовало грантовые программы для креативных индустрий.

Программа Безперервність та відновлення бізнесу и Підтримка участі бізнесу в торговельних заходах осуществляются в рамках проекта USAID Конкурентоспроможна економіка України.

— Креативные индустрии на 90% состоят из ФЛП, 64% из которых закрылись за время войны, — сказала менеджер международного форума Креативна Україна Луиза Мороз.

Она отметила, что поддерживают компании, их постоянство и расширение бизнеса, восстановление и релокацию, но не продукты сами по себе.

— Сейчас для украинских предпринимателей доступно два гранта: один направлен на организацию релокации, другой — на участие в международных торговых мероприятиях, — сообщила менеджер по грантам USAID Татьяна Павленко.

Как получить грант Безперервність та відновлення бізнесу

Помощь по программе Безперервність та відновлення бізнесу могут получить компании, имеющие 250 работников и годовой денежный оборот до €50 млн. Сумма гранта составляет от 600 тыс. до 1,2 млн грн, его могут получить 50 компаний.

Для начала нужно заполнить заявку и пройти два этапа. Участник должен указать на платформе Submittable общую информацию о компании, затем предоставить сведения о масштабе и влиянии деятельности предприятия, его управленческой способности, потенциальных рынках и т.д.

Подать заявку можно до 24 июля 2023 года.

Как получить грант Підтримка участі бізнесу в торговельних заходах

Чтобы принять участие, участник должен заполнить заявку на английском языке до 30 сентября и до 25 ноября 2022 года. Сумма гранта от $20 тыс. до $70 тыс., их всего 20. Предпочтение будут отдавать концепциям, где ресурсы заявителя и гранта составят пропорцию 30:70.

Программа продлится до октября 2023 года.

Организаторы сообщают, что ряд украинских предприятий уже получили помощь в бизнес-деятельности во время войны.

Если ты решил(-а) начать собственное дело, тебе нужно зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель. Ранее мы рассказывали, как оформить ФЛП через Дію.

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