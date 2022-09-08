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Более миллиона гривен на развитие креативных индустрий: кто и как может получить грант

Богдана Макалюк, редактор сайта 08 сентября 2022, 19:00
Грантові програми, які допомагають українським компаніям
Фото: Pexels

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