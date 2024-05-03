Трудоустройство во время войны в Украине: нехватка кадров, повышение зарплаты и конкуренция с иностранцами

Полномасштабная война повлекла за собой наибольший кризис на рынке труда в Украине, это подтверждают и платформы по поиску и предложению работы. И хотя теперь, после двух лет активной фазы войны, ситуация становится заметно лучше, однако миграция, мобилизация и другие вызовы изменили рынок трудоустройства.
Государственная служба занятости показала результаты исследования рынка труда: по состоянию на 2023 год количество вакансий было значительно меньше числа тех, кто хотел их получить: 42793 на 214093 безработных. А уже в 2024 году количество вакансий увеличилось до 83286, а безработных стало 149779.
Однако на разных платформах данные о наиболее популярных вакансиях несколько отличаются. Подробно об этом рассказали в издании Дзеркало тижня, а мы рассказываем самое интересное дальше.
По данным Государственной службы занятости, наибольшим спросом пользуются следующие вакансии:
Платформа по поиску работы приводит следующие данные:
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За время полномасштабной войны изменилось и региональное разделение рынка труда. В восточных регионах наблюдается голод кадров, здесь стремятся сохранить существующие мощности и релокироваться в более безопасные области.
На Западе страны получили больше рук и самих производств. Об этом свидетельствуют данные платформы по поиску работы: лидерами среди областей увеличения вакансий являются Закарпатская (164%), Ивано-Франковская (154%), Хмельницкая (132%), Винницкая (131%) и Львовская (130%) области.
Другая проблема, с которой столкнулись работодатели, — конкуренция за украинских специалистов с иностранцами, которые все чаще открывают собственные филиалы в Украине.
Несмотря на увеличение предложений, спрос на работу не растет так, как хотелось. Частично из-за мобилизации, частично — миграции.
Исследование Нацбанка декларирует негативные прогнозы по потере количества работников в нескольких областях: Кировоградской, Полтавской, Ивано-Франковской, Закарпатской.
В то же время работодатели более ограничены в своих возможностях, ведь ощущают нехватку кадров с высшим образованием, знанием языков, опытом работы.
В то же время работодатели более ограничены в своих возможностях, ведь ощущают нехватку кадров с высшим образованием, знанием языков, опытом работы.
Другая проблема: для многих безработных просто нет вакансии, несмотря на очевидный голод кадров. Не помогает и повышение зарплаты: металлурги из Мариуполя не могут найти работу в аграрной западной области.
Но эксперты отмечают, что в конце концов ситуация должна измениться в лучшую сторону, ведь проблему начинают обсуждать на уровне государства.
Другой страх, который сейчас ощущается не только в Украине, но и в мире, — низкий спрос на работников во время развития Искусственного Интеллекта. Сможет ли ИИ заменить человека на работе, мы рассказывали в другом материале.
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