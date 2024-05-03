Трудоустройство во время войны в Украине: нехватка кадров, повышение зарплаты и конкуренция с иностранцами

Полномасштабная война повлекла за собой наибольший кризис на рынке труда в Украине, это подтверждают и платформы по поиску и предложению работы. И хотя теперь, после двух лет активной фазы войны, ситуация становится заметно лучше, однако миграция, мобилизация и другие вызовы изменили рынок трудоустройства.

Государственная служба занятости показала результаты исследования рынка труда: по состоянию на 2023 год количество вакансий было значительно меньше числа тех, кто хотел их получить: 42793 на 214093 безработных. А уже в 2024 году количество вакансий увеличилось до 83286, а безработных стало 149779.

Однако на разных платформах данные о наиболее популярных вакансиях несколько отличаются. Подробно об этом рассказали в издании Дзеркало тижня, а мы рассказываем самое интересное дальше.

Сейчас также смотрят

Какая ситуация на рынке труда во время войны

По данным Государственной службы занятости, наибольшим спросом пользуются следующие вакансии:

рабочие по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин — 18%;

работники сферы торговли и услуг — 17%;

представители простейших профессий — 15%;

квалифицированные рабочие с инструментом — 14%;

профессионалы — 11%;

специалисты — 11%;

служащие и руководители — 6%.

Платформа по поиску работы приводит следующие данные:

топ-менеджмент;

руководство высшего звена;

страхование;

недвижимость;

транспорт/автобизнес.

За время полномасштабной войны изменилось и региональное разделение рынка труда. В восточных регионах наблюдается голод кадров, здесь стремятся сохранить существующие мощности и релокироваться в более безопасные области.

На Западе страны получили больше рук и самих производств. Об этом свидетельствуют данные платформы по поиску работы: лидерами среди областей увеличения вакансий являются Закарпатская (164%), Ивано-Франковская (154%), Хмельницкая (132%), Винницкая (131%) и Львовская (130%) области.

Другая проблема, с которой столкнулись работодатели, — конкуренция за украинских специалистов с иностранцами, которые все чаще открывают собственные филиалы в Украине.

Как мобилизация повлияла на рынок труда Украины

Несмотря на увеличение предложений, спрос на работу не растет так, как хотелось. Частично из-за мобилизации, частично — миграции.

Исследование Нацбанка декларирует негативные прогнозы по потере количества работников в нескольких областях: Кировоградской, Полтавской, Ивано-Франковской, Закарпатской.

В то же время работодатели более ограничены в своих возможностях, ведь ощущают нехватку кадров с высшим образованием, знанием языков, опытом работы.

Другая проблема: для многих безработных просто нет вакансии, несмотря на очевидный голод кадров. Не помогает и повышение зарплаты: металлурги из Мариуполя не могут найти работу в аграрной западной области.

Но эксперты отмечают, что в конце концов ситуация должна измениться в лучшую сторону, ведь проблему начинают обсуждать на уровне государства.

Другой страх, который сейчас ощущается не только в Украине, но и в мире, — низкий спрос на работников во время развития Искусственного Интеллекта. Сможет ли ИИ заменить человека на работе, мы рассказывали в другом материале.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.