Працевлаштування під час війни в Україні: брак кадрів, підвищення зарплати та конкуренція своїх з іноземцями

Повномасштабна війна спричинила найбільшу кризу на ринку праці в Україні, це підтверджують й платформи з пошуку та пропозиції роботи. І хоча тепер, після понад двох років активної фази війни, ситуація стає помітно кращою, однак міграція, мобілізація та інші виклики змінили ринок працевлаштування.

Державна служба зайнятості показала результати дослідження ринку праці: станом на 2023 рік кількість вакансій була значно меншою за кількість тих, хто хотів їх отримати: 42793 на 214093 безробітних. А уже у 2024 році кількість вакансій збільшилася до 83 286, а безробітних стало 149 779.

Однак на різних платформах дані щодо найбільш популярних вакансій дещо різниться. Детально про це розповіли у виданні Дзеркало тижня, а ми переповідаємо найцікавіше далі.

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Яка ситуація на ринку праці під час війни

За даними Державної служби зайнятості, найбільший попит мають такі вакансії:

робітники з обслуговування, експлуатації устаткування та машин — 18%;

працівники сфери торгівлі та послуг — 17%;

представники найпростіших професій — 15%;

кваліфіковані робітники з інструментом — 14%;

професіонали — 11%;

фахівці — 11%;

службовці та керівники — 6%.

Платформа з пошуку роботи наводить такі дані:

топменеджмент;

керівництво вищої ланки;

страхування;

нерухомість;

транспорт/автобізнес.

За час повномасштабної війни змінився й регіональний розподіл ринку праці. У східних регіонах спостерігається голод кадрів, тут прагнуть зберегти наявні потужності та релокуватися у більш безпечні області.

Натомість на Заході країни отримали більше рук та самих виробництв. Про це свідчать дані платформи з пошуку роботи: лідерами серед областей щодо збільшення вакансій є Закарпатська (164%), Івано-Франківська (154%), Хмельницька (132%), Вінницька (131%) і Львівська (130%) області.

Інша проблема, з якою стикнулися роботодавці — конкуренція за українських спеціалістів з іноземцями, які все частіше відкривають власні філії в Україні.

Як мобілізація вплинула на ринок праці України

Попри збільшення пропозицій, попит на роботу не зростає так, як цього хотілося. Частково через мобілізацію, частково — міграцію.

Дослідження Нацбанку декларує негативні прогнози щодо втрати кількості працівників в кількох областях: Кіровоградській, Полтавській, Івано-Франківській, Закарпатській.

Водночас роботодавці більш обмежені у своїх можливостях, адже відчувають брак кадрів з вищою освітою, знанням мов, досвідом роботи.

Інша проблема: для багатьох безробітних просто не знаходиться вакансії, попри очевидний голод кадрів. Не допомагає і підвищення зарплати: адже металурги з Маріуполя не можуть знайти роботу в аграрній західній області.

Але експерти зазначають, що, зрештою, ситуація має змінитися на краще, адже проблему починають обговорювати на рівні держави.

Інший страх, який зараз відчувається не лише в Україні, а й у світі — низький попит на працівників у час розвитку Штучного Інтелекту. Чи зможе ШІ замінити людину на роботі, ми розповідали в іншому матеріалі.

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