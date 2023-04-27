Проблема, которую нужно поднимать и решать! В каких сферах процветает сексизм, какая связь с экономикой и как с этим бороться

Все люди равны между собой в правах. Вне зависимости от национальности, расы, вероисповедания, стати и т.д. Права человека предусматривают две основные ценности — достоинство и равенство. Но почему-то до сих пор во многих странах мира мы можем наблюдать обратное. Общество не соблюдает равные права между мужчинами и женщинами, возникло такое явление, как сексизм.

Сексизм отравляет жизнь как женщин и мужчин, так и любой страны в целом. Ведь это влияет на экономику, в частности, на уровень ВВП. Сначала ты можешь не найти взаимосвязь. Как то, что женщина получает меньшую заработную плату, не получает руководящих должностей или не имеет допуска к определенным профессиям, может повлиять на экономику? Может.

Наша страна на пути преодоления сексизма. Кажется, будто мы имеем определенные успехи, но это лишь поверхностные результаты. Мы расскажем, в каких областях в Украине до сих пор распространен сексизм, как его искоренять, изменяя стереотипы населения. А также ты узнаешь о перспективах населения, оставившего сексизм в прошлом.

Хочется отметить, что от сексизма страдают как мужчины, так и женщины. Но сексизм в отношении женщин более выразителен.

Сексизм в Украине: в каких сферах процветает больше всего

Представь, ты женщина. Итак, каждый день ты должна доказывать свое место в этом мире. На собеседовании ты должна выкладываться на 200%, чтобы вакансию не отдали мужчине с тем же или даже меньшим опытом. Непосредственно на работе ти должна чуть ли не лезть из кожи вон, чтобы держать свою планку в конкурентной среде мужчин. Кроме того, ты должна быть хозяйкой дома и матерью, ведь “часики тикают”.

А если ты и есть женщина, тебе и представлять этого не нужно. Ты ведь все это переживаешь.

Хотя бы раз в жизни женщина сталкивалась с сексизмом, а начинается все с детства и неправильной позиции родителей и родных, которые говорят: “Ты же девочка…”

Зачем тебе машинка? Ты же девочка, возьми куклу!

Зачем тебе бокс? Ты же девочка, пойди на танцы!

Зачем тебе выжигать по дереву? Ты же девочка, лучше учись вышивать!

Наверное, каждая женщина в детстве слышала отказ с подобным аргументом. Поэтому во взрослой жизни женщины тоже могут сомневаться в работе, хобби, проектах. Они будут сомневаться, способны ли это сделать. Тем не менее многие украинские женщины отвергают все сомнения и находят силы бороться за свои права.

Низкие зарплаты и меньше руководящих должностей

Когда речь идет о равенстве прав между женщинами и мужчинами, преимущественно подразумевается профессиональный аспект. Женщины получают меньше и реже занимают руководящие должности.

Сервис OLX Работа в августе 2021 года провел опрос, показавший: около 60% трудоустроенных женщин в Украине получали до 10 тыс. грн. В то же время, примерно столько же мужчин имели зарплату от 10 до 20 тыс. грн.

В Украине есть только две отрасли, в которых женщины в среднем зарабатывают больше мужчин: это образование и здравоохранение. Даже в сфере питания и торговли мужчинам платят на 5–12% больше.

Неутешительная ситуация и с руководящими должностями. В 2021 году, по подсчетам Deloitte, в Украине насчитывалось всего 18% руководительниц. DOU — крупнейшее IT-сообщество Украины — провело исследование и обнаружило, что доля женщин в IT-сфере составляет всего 25%. Как свидетельствует аналитика Djinni, мужчины в этой сфере, в отличие от женщин, отмечают в своих резюме зарплаты на 10–30% выше.

Женщины в ВСУ и сексизм

В ВСУ на разных должностях служат около 60 000 женщин. 5000 из них защищают Украину прямо на передовой. Женщины служили в Вооруженных силах и до полномасштабного вторжения России. Но все равно остаются те, кто считает, что женщинам там не место. До недавнего времени, даже присоединившись к рядам ВСУ, женщины могли рассчитывать только на ограниченный перечень позиций.

Руководитель экспертного ресурса Гендер в деталях, кандидат философских наук Тамара Злобина отмечает, что военному делу значительным образом вредит сексизм.

— В армии до 2018 года существовали структурные препятствия для женщин: им было запрещено овладевать боевыми профессиями, согласно приказу Минобороны. На эти специальности не набирали студенток в военные вузы.

И хотя этот дискриминационный приказ был отменен под давлением добровольцев, предубеждения относительно женщин-бойцов до сих пор существенные, — говорит она.

По мнению эксперта, такая позиция мешает эффективно использовать ресурсный потенциал, ведь гендерные стереотипы заставляют оценивать человека исходя из его пола, а не способностей.

Это не пустые слова. Женщины, служащие в ВСУ, поделились своим опытом сексизма.

Военнослужащая Дарья Арабская рассказывает:

— На женщин навешивают кучу обязанностей, кроме боевых. Ты должна заполнять документы, готовить, убирать и т.д. Есть стереотип, что женщинам это лучше удается. К примеру, сейчас мы базируемся в одном из населенных пунктов Востока.

Здесь есть проблемы с поставкой пищи, и мы (девушки) готовим, хотя по должности стрелки и готовы выполнять свои должностные обязанности. Однако командиры выходят из потребностей, и ты должна выполнять приказ.

Другая военнослужащая Луна поделилась, с чем столкнулась в военкомате:

— Тогда в кабинетах (военкоматов — ред.) крутили носами, чмокали губами, потому что упала как снег на голову. Бумаг много, бюрократия… Прорвалась только потому, что за меня “попросили”.

Военнослужащая из ТрО Елена Лотра говорит:

— Есть люди, которых не взяли в ТрО по тем или иным причинам. Они сидят, ничего не делают и иногда говорят: “Вот зачем девушка в армии? Нас не взяли, а тебя взяли”. Я столкнулась с такими высказываниями от знакомых, которые не в ТрО.

Таких историй много. Женщины делятся своим опытом сексизма в ВСУ в соцсетях и подкастах, например, на YouTube-канале Феміністична майстерня.

Быть женщиной-политиком в мире мужчин-политиков

В разных странах мира среди политиков можно увидеть все больше женщин. В Украине наоборот — преобладают мужчины. Их заочно считают более умными, серьезными, ответственными, перспективными, потому что это — мужчины.

Профеминист, гендерный эксперт Николай Ябченко отмечает, что к мнениям женщин в политике до сих пор часто относятся с предубеждением.

— Сферой, в которой сексизм бьет ручьём, остается политика. Там, к сожалению, к мнению общественности часто не прислушиваются. А учитывая то, что политика долгое время была очень патриархальной, чиновники часто свысока относятся к женщинам в целом и женщинам в политике в частности. Поэтому сексистских скандалов с политиками до сих пор хватает, — акцентирует он.

Медиасфера: женщины vs мужчины

Несмотря на то, что на учебе в вузах на медийных специальностях можно увидеть больше девушек, в самой медийной сфере женщины подвергаются определенной дискриминации.

Авторы исследования Сравнение гендерного равенства и медиаравенства во всем мире из Северного информационного центра исследований в области СМИ и коммуникаций (Nordicom) в 2020 году пришли к выводу: Украина принадлежит к так называемым гендерно слепым странам. Это страны, СМИ которых отказываются признать имеющиеся проблемы с дискриминацией женщин в этой сфере.

Только по официальным данным, заработная плата женщин в медиаотрасли в 2019 году составила 79,9% заработной платы мужчин.

Подавляющее большинство женщин-медиаработников сталкивались на работе с психологическим насилием, сексизмом и карьерной дискриминацией как со стороны героев материалов, так и своих руководителей или коллег из медиа. Следовательно, в сфере наблюдается высокий уровень рисков и низкая защищенность женщин-медиаработников как в редакционных коллективах, так и за их пределами.

Креативный директор агентства Talan Communications Ольга Васильева вместе с командой группы агентств agama недавно разработала кампанию Оставь сексизм пещерным людям. За время подготовки проекта Ольга наблюдала немало инсайтов.

— Война еще больше сужает простор для отстаивания политик равенства.

Это кажется менее актуальным, хотя по статистике дискриминация и насилие в военное время только растут.

Риски для женщин в медиа особенно усиливаются из-за физических и экономических угроз, роста нагрузки как на общественно важной работе, так и во внерабочее время, когда речь идет о необходимости заботиться о родных, особенно если они оказываются в опасности из-за боевых действий в Украине, — говорит она.

Институт массовой информации 14–25 июня 2021 года провел анонимный опрос в сотрудничестве с ОО Женщины в медиа и с журналистом-расследователем Любовью Величко.

Результаты показали:

53% журналисток подвергались сексуальным домогательствам из-за профессиональной деятельности;

30% респондентов отметили: это случалось во время интервью с людьми у власти (должностные лица, бизнесмены и т.п.);

25% отметили, что страдали от притязаний в редакции от коллег, руководителей и работодателей;

22% опрошенных рассказали, что подвергались притязаниям при работе над редакционным заданием.

Жертвы сексизма не всегда женщины!

Предвзятое отношение и определенные ожидания больше всего поражают женщин, но мужчины также страдают от проявлений сексизма. Например, так называемая токсическая маскулинность предполагает, что мужчина ведет довольно брутальный образ жизни, не посещает врача, занимается экстремальными видами спорта и решает проблемы физической силой.

Именно такие ожидания общества от мужчин являются одной из причин, по которым эта часть человечества в среднем живет меньше по сравнению с женщинами.

Гендерный эксперт ВБО Конвиктус Украина Лилия Гук считает, что сексизм может распространяться на мужчин и юношей, а еще — поражать граждан из-за их статуса.

— Надо знать, что сексизм влияет негативно и может наносить еще больший вред некоторым женщинам и мужчинам из-за их национальности, возраста, инвалидности, социального происхождения, религии, гендерной идентичности, сексуальной ориентации и других факторов, — отмечает она.

Как бороться с сексизмом

Сексизм создает немало препятствий для успешного развития общества и экономики. Украина преодолевает путь в Европейский Союз. Мы движемся к европейским ценностям, поэтому поиск путей преодоления сексизма должен стать одним из основных фокусов.

Эксперты видят разные пути противостояния сексизму как на бытовом, так и на более общем уровне.

Менеджер по коммуникации феминистических и правозащитных проектов Дарья Мизина утверждает, что начать следует с простого и злободневного, например, реакции на сексистские шутки.

Если в твоем коллективе шутят о том, что блондинки плохо водят, не смейся, но и не начинай читать лекцию. Просто скажи, что не понимаешь шутку. Какая-то она вообще не жизненная, — рекомендует она.

Правозащитница Валерия Вершинина добавляет, что такое поведение может не дать быстрый результат, но впоследствии становится нормой.

— Более пяти лет назад, когда мы ввели в своей организации нулевую толерантность к сексистским высказываниям, некоторые коллеги грозились уволиться, настолько трудно им было отказаться от таких шуток в рабочих чатах. Теперь команде сложно представить такой юмор в рабочей коммуникации, — делится она.

По словам Валерии Вершининой, есть и другие действенные способы преодоления сексизма.

Правозащитница советует избегать использования словосочетаний, указывающих на определенный пол, там, где это неважно, и, наоборот — подчеркивать его в случаях, когда это имеет смысл.

Впрочем, есть более масштабные решения, помогающие искоренять сексизм. Ольга Васильева, которая занимается правами женщин в медийной сфере, считает, что нужно создать профессиональную женскую организацию, которая способствовала бы формированию культуры гендерной чувствительности в медиа.

А также могла бы помогать женщинам расти профессионально и поддерживать друг друга в реализации, карьере и других социальных ролях, оказывая, в частности, психологическую, юридическую и менторскую помощь. Этот шаг будет эффективен и в других областях.

Еще одним решением по противостоянию сексизму должна стать переоценка оплаты труда женщин. Эффективной может быть политика прозрачности: грейды, критерии, по которым оценивается работа, а также КРІ и другие показатели эффективности. Некоторые респонденты уверены, что оплата зависит от того, какую сумму женщина называет во время собеседования.

Однако это не вина женщины, ведь в этом случае сказываются патриархальные установки, годами укоренявшиеся в Украине, и наличие так называемых стеклянных потолков — ограниченное карьерное продвижение женщин.

Эксперты предлагают и другие конкретные действия, к которым может прибегнуть каждый. Необходимо сообщать о проявлениях сексизма в коллективах руководству и HR-работникам. В крайних случаях вызывать огласку в медиа и соцсетях.

Не менее эффективно проводить для специалистов отрасли юридические и карьерные консультации, в частности, относительно социальной защиты на работе, трудовых прав, таких как возобновление на работе, и других аспектов.

Это повышает уверенность женщины в своих силах и ее способность отстаивать свои права в более широком смысле.

Важно также поддерживать ОО, которые борются за права женщин в Украине как финансово, так и информационно. Еще один простой, но действенный способ — транслирование правильных нарративов, например употребление феминитивов в письменной и устной речи.

Какие перспективы у населения, оставившего сексизм в прошлом

Исследования показывают, что гендерное равенство экономически выгодно. Компания McKinsey & Company подсчитала, что мировая экономика потеряет из-за гендерного неравенства примерно $12 трлн к 2025 году. А подсчеты Центра экономической стратегии свидетельствуют: если бы уровень занятости женщин в Украине был таким, как в Швеции, наш ВВП вырос бы на 9%, или на $19 млрд (по уровню ВВП 2021 года).

В условиях войны и атаки российской пропаганды противостояние сексизму — важное проявление реализации европейских ценностей в Украине.

Руководитель группы по анализу гибридных угроз Украинского кризисного медиацентра Любовь Цыбульская добавляет, что в своей работе сталкивалась с тем, как российская пропаганда извращала европейские ценности, в частности, относительно сексизма, делая врага из западных стран.

— В определенное время мы сосредоточили внимание на изучении политического контента российской пропаганды. Но впоследствии поняли, что это ошибочный подход, потому что нет такой темы, которую бы не использовала российская пропаганда, которую она не делала бы своим инструментом. И гендер — одна из базовых тем инструментализации. Российская пропаганда использует эту тему для укрепления позиций “русского мира”, чтобы создать образ врага из западных стран. И обращается не только к своей аудитории, но и к Западу, но кое-что с другими месседжами, — уверяет она.

Председатель ОО Женщины в медиа, член Комиссии по журналистской этике Лиза Кузьменко отмечает:

— Тема гендерного равенства в медиа не теряет актуальности во время войны. Более того, это тот ценностный ориентир, который отличает нашу риторику от нарративов российской пропаганды и приближает Украину к европейским стандартам, а значит, приближает и нашу победу над врагом.

Сегодня перед Украиной много вызовов, и, чтобы с ними справиться, мы должны максимально эффективно использовать человеческий потенциал. Гендерное равенство — это справедливость и эффективность, возможность для каждого и каждой развиваться согласно своим талантам, а для общества — использовать потенциал своих граждан по максимуму.

Часто люди на работе могут чувствовать себя не комфортно. На это могут влиять разные факторы: буллинг, недоразумение в коллективе, домогательства. Ранее мы рассказывали, что такое харасмент: что делать в таком случае и куда обращаться.

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