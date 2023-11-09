В Украине существенно выросла средняя зарплата — данные Госстата

В Украине за II квартал 2023 года увеличился размер средней заработной платы. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Согласно данным Госстата, за II квартал 2023 года средняя зарплата в Украине составила 17 176 гривен. Это на 25,2% больше, чем за этот же период 2022 года.

У кого зарплаты выросли больше всего

Больше всего выросли доходы у работников водного транспорта. По данным Госстата, они получили на 83,1% больше или до 21 513 гривен в месяц.

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Также заработная плата выросла и у работников сферы торговли — на 69,9%, до 20 663 гривен и авиационного транспорта — на 69,1%, до 29 661 гривну.

Наименьший прирост к зарплате за II квартал зафиксирован в таких отраслях как:

здравоохранение — на 9,2%, до 14 566 гривен;

образование — на 9,4%, до 13 027 гривен;

творчество, искусство и развлечения — на 12,1%, до 11 108 грн.

В целом, самые высокие показатели средней зарплаты в Украине зафиксированы в сфере телекоммуникаций и составляет 36, 6 тыс. гривен в месяц.

Что касается наименьшей, ее зафиксировали у работников библиотек, музеев и других учреждений культуры — 10, 7 тыс. гривен в месяц.

Ранее сообщалось, что проектом госбюджета на следующий 2024 год предусмотрено увеличение минимальной заработной платы до 7,1 тысячи гривен, а с 1 июля — до 8 тысяч гривен.

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