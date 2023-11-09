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В Украине существенно выросла средняя зарплата — данные Госстата

Диана Просяник, редактор сайта 09 ноября 2023, 12:00
зарплата в Україні
Фото: Unsplash, НБУ

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