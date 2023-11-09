В Україні суттєво зросла середня зарплата — дані Держстату

В Україні за II квартал 2023 року збільшився розмір заробітної плати. Про це повідомляє Державна служба статистики.

Згідно з даними Держстату, за II квартал 2023 року середня зарплатня в Україні становила 17 176 гривень. Це на 25,2% більше, ніж за цей самий період у 2022 році.

В кого збільшилася зарплатня найбільше та найменше

Найбільше зросли доходи у працівників водного транспорту. За даними Держстату, вони отримували на 83,1% більше або ж до 21 513 гривень/місяць.

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Також заробітна плата зросла й у працівників сфери торгівлі — на 69,9%, до 20 663 гривень та авіаційного транспорту — на 69,1%, до 29 661 гривню.

Найменший приріст до зарплатні за II квартал зафіксовано у таких галузях як:

охорона здоров’я — на 9,2%, до 14 566 гривень;

освіта — на 9,4%, до 13 027 гривень;

творчість, мистецтво та розваги — на 12,1%, до 11 108 грн.

Загалом же найвищий показник середньої зарплати в Україні зафіксований у галузі телекомунікацій та становить 36,6 тис. грн/місяць.

Щодо найменшого, він зафіксований у працівників бібліотек, музеїв та інших закладів культури — 10, 7 тис. грн/місяць.

Раніше повідомляли, що проектом держбюджету на наступний 2024 рік передбачене збільшення мінімальної заробітної плати до 7,1 тисячі гривень, а з 1 липня — до 8 тисяч гривень.

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