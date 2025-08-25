Учеба, нетворкинг и отдых! Во Львове стартует HR CAMP 2025

HR-сфера сегодня переживает турбулентные времена — бизнес меняется быстрее, чем успевают придумывать стратегии, команды часто работают в неопределенных форматах, а война заставляет искать совершенно другие подходы к работе с людьми.

В этой реальности нужно пространство, где можно не только вдохновиться идеями, но и получить конкретные инструменты, которые действительно будут работать.

Таким пространством для украинских специалистов по работе с персоналом стал HR CAMP от robota.ua — событие, которое уже 11 лет собирает тех, кто формирует будущее работы в стране.

Почему стоит посетить HR CAMP 2025

HR CAMP во Львове соберет более 600 участников и более 20 спикеров, чтобы говорить о главных вызовах работы с людьми.

Здесь слушают практиков, обсуждают трансформации, ищут новые решения для команд и тестируют инструменты, которые можно применить в работе уже на следующий день.

Кемп станет тем местом, где можно прокачать собственные знания, познакомиться с коллегами со всей Украины.

Организаторы обещают диалоги и панельные дискуссии, выступления экспертов и практиков, брейнштормы, нетворкинги и даже Afterparty — все, что создает атмосферу, в которой легко рождаются идеи и партнерства.

Среди спикеров:

Елена Артазей , директор по человеческому капиталу Группы Нафтогаз;

, директор по человеческому капиталу Группы Нафтогаз; Валерий Решетняк , CEO robota.ua;

, CEO robota.ua; Сергей Лозко, директор по инновациям robota.ua;

и другие лидеры, определяющие направление развития украинского рынка труда.

Благотворительная миссия

В 2025 году кемп будет иметь еще одну важную часть — поддержку украинских военных.

Часть средств от продажи билетов будет передана фонду Повернись живим. Таким образом, каждый участник не только инвестирует в собственное развитие, но и вносит вклад в общую победу.

Подробности о мероприятии и стоимости билетов можно узнать по ссылке.

