Навчання, нетворкінг і відпочинок! У Львові стартує HR CAMP 2025

HR-сфера сьогодні переживає турбулентні часи — бізнес змінюється швидше, ніж встигають вигадувати стратегії, команди часто працюють у невизначених форматах, а війна змушує шукати зовсім інші підходи до роботи з людьми.

У цій реальності потрібен простір, де можна не тільки надихнутися ідеями, а й отримати конкретні інструменти, які дійсно працюватимуть.

Таким простором для українських фахівців із роботи з персоналом став HR CAMP від robota.ua — подія, що вже 11 років збирає тих, хто формує майбутнє роботи в країні.

Чому варто відвідати HR CAMP 2025

HR CAMP у Львові збере понад 600 учасників і більше 20 спікерів, щоб говорити про головні виклики роботи з людьми.

Тут слухають практиків, обговорюють трансформації, шукають нові рішення для команд і тестують інструменти, які можна застосувати в роботі хоч наступного дня.

Кемп стане тим місцем, де можна прокачати власні знання, познайомитись з колегами зі всієї України.

Організатори обіцяють діалоги та панельні дискусії, виступи від експертів і практиків, брейншторми, нетворкінги й навіть Afterparty — усе, що створює атмосферу, в якій легко народжуються ідеї та партнерства.

Серед спікерів:

Олена Артазей , директорка з людського капіталу Групи Нафтогаз;

, директорка з людського капіталу Групи Нафтогаз; Валерій Решетняк , CEO robota.ua;

, CEO robota.ua; Сергій Лозко , директор з інновацій robota.ua;

та інші лідери, які визначають напрямок розвитку українського ринку праці.

Благодійна місія

У 2025 році кемп матиме ще одну важливу частину — підтримку українських військових.

Частина коштів від продажу квитків буде передана фонду Повернись живим. Тож кожен учасник не лише інвестує у власний розвиток, а й робить внесок у спільну перемогу.

