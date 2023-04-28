Шеринг авто: что это за функция, ее преимущества и как пользоваться в Украине — пошаговая инструкция

Несмотря на войну и экономические проблемы, Украина уверенно идет не только в ногу со временем, а иногда и на шаг вперед от других государств Европы.

Например, недавно министр Цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что украинцы теперь через приложение Дія есть возможность поручать и отменять шеринг авто.

Что такое шеринг авто простыми словами и как им пользоваться в Украине, мы объясняем дальше.

Шеринг авто: что это

Шеринг авто — это возможность поделиться техпаспортом своего автомобиля с другим человеком, являющимся формальным пользователем. Сделать это можно с помощью приложения Дія.

Иными словами, с помощью такой опции владелец может дистанционно в несколько нажатий в своем смартфоне поручить свой автомобиль и дать другому человеку доступ к базе данных этого автомобиля.

Также это означает, что все штрафы будут приходить к водителю, а не к владельцу автомобиля.

Такую функцию Дія вернуло еще в конце августа прошлого года.

Как пользоваться шерингом авто в Украине

Теперь владелец автомобиля может добавить другого пользователя в базу, а также удалить его.

Как назначить пользователя для авто

В приложении Дія перейди в раздел Услуги — Шеринг автомобиля. Выбери пункт Поделиться автомобилем. Выбери в приложении свой автомобиль, укажи срок, на который нужно назначить другого человека. Укажи свои контактные данные и место жительства. Отправь данные. QR-код, который появится на экране, или ссылку, нужно показать надлежащему пользователю. Надлежащий пользователь должен заполнить свои данные и подписать заявление с помощью Дія.Підпис. Это заявление поступит владельцу авто, которое он должен подписать через Дія.Підпис и отправить в сервисный центр МВД.

Как отменить шеринг авто

Недавно в Дії также заработала новая функция, отменяющая шеринг авто.

— Если вы поделились техпаспортом в Дії, можете отменить шеринг. Без очередей, бумаг и длинных ожиданий. Услуга доступна как для владельца авто, так и для должного пользователя, — объяснил Михаил Федоров.

Для того чтобы шеринг авто отменил владелец автомобиля, нужно выполнить следующие шаги.

Авторизуйся в Дії. Выбери раздел Услуги, далее — Шеринг авто и нажми Отменить шеринг. Затем следует проверить заявление об отмене и подписать его.

Через несколько минут свидетельство о регистрации транспортного средства исчезает из Дії надлежащего пользователя. Надлежащий пользователь получит уведомление об отмене шеринга авто.

Чтобы шеринг авто отменил пользователь, нужно выполнить следующие шаги.

Авторизуйся в Дії. Выбери Свидетельство о регистрации транспортного средства и нажми Меню. Выбери Отказаться от пользования автомобилем — Начать. Распространи экран с запросом владельцу для подтверждения. После этого владелец авто подписывает заявление, а документы на автомобиль исчезают из Дії надлежащего пользователя.

Обо всех услугах для украинцев в Электронном кабинете водителя можно узнать из нашего другого материала.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!