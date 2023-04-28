Шеринг авто: что это за функция, ее преимущества и как пользоваться в Украине — пошаговая инструкция

Несмотря на войну и экономические проблемы, Украина уверенно идет не только в ногу со временем, а иногда и на шаг вперед от других государств Европы.
Например, недавно министр Цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что украинцы теперь через приложение Дія есть возможность поручать и отменять шеринг авто.
Что такое шеринг авто простыми словами и как им пользоваться в Украине, мы объясняем дальше.
Шеринг авто — это возможность поделиться техпаспортом своего автомобиля с другим человеком, являющимся формальным пользователем. Сделать это можно с помощью приложения Дія.
Иными словами, с помощью такой опции владелец может дистанционно в несколько нажатий в своем смартфоне поручить свой автомобиль и дать другому человеку доступ к базе данных этого автомобиля.
Также это означает, что все штрафы будут приходить к водителю, а не к владельцу автомобиля.
Также это означает, что все штрафы будут приходить к водителю, а не к владельцу автомобиля.
Такую функцию Дія вернуло еще в конце августа прошлого года.
Теперь владелец автомобиля может добавить другого пользователя в базу, а также удалить его.
Недавно в Дії также заработала новая функция, отменяющая шеринг авто.
— Если вы поделились техпаспортом в Дії, можете отменить шеринг. Без очередей, бумаг и длинных ожиданий. Услуга доступна как для владельца авто, так и для должного пользователя, — объяснил Михаил Федоров.
Для того чтобы шеринг авто отменил владелец автомобиля, нужно выполнить следующие шаги.
Через несколько минут свидетельство о регистрации транспортного средства исчезает из Дії надлежащего пользователя. Надлежащий пользователь получит уведомление об отмене шеринга авто.
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Чтобы шеринг авто отменил пользователь, нужно выполнить следующие шаги.
Обо всех услугах для украинцев в Электронном кабинете водителя можно узнать из нашего другого материала.
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