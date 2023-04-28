Шеринг авто: що це за функція, її переваги та як користуватися в Україні — покрокова інструкція

Попри війну та економічні незгоди Україна впевнено йде не лише в ногу з часом, а інколи й на крок уперед від інших держав Європи.

Наприклад, нещодавно міністр Цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що українці тепер через застосунок Дія маю можливість доручати та скасовувати шеринг авто.

Що таке шеринг авто простими словами і як ним користуватися в Україні, ми пояснюємо далі.

Шеринг авто: що це

Шеринг авто — це можливість поділитися техпаспортом свого автомобіля з іншою людиною, яка є формальним користувачем. Зробити це можна за допомогою додатку Дія. Іншими словами, за допомогою такої опції власник може дистанційно, у кілька натисків у своєму смартфоні доручити свій автомобіль та дати йому доступ до бази даних цієї автівки. Також це означає, що всі штрафи приходитимуть до водія, а не до власника автомобіля. Таку функцію Дія повернула ще наприкінці серпня минулого року.

Як користуватися шерингом авто в Україні

Тепер власник автомобіля може додати іншого користувача до бази, а також й видалити його.

Як призначити користувача на авто

У застосунку Дія перейди в розділ Послуги — Шеринг автомобіля. Вибери пункт Поділитися автомобілем. Обери у додатку своє авто, вкажи термін, на який треба призначити іншу людину. Вкажи свої контактні дані та місце проживання. Надішли дані. QR-код, який з’явиться на екрані, або посилання потрібно показати належному користувачу. Належний користувач має заповнити свої дані та підписати заяву за допомогою Дія.Підпис. Ця заява надійде власнику авто, яку він також має підписати через Дія.Підпис та надіслати до сервісного центру МВС.

Як скасувати шеринг авто

Віднедавна у Дії також запрацювала нова функція, яка скасовує шеринг авто.

— Якщо ви раніше поділилися техпаспортом у Дії, можете скасувати шеринг. Без черг, паперів та довгих очікувань. Послуга доступна як для власника авто, так і для належного користувача, — пояснив Михайло Федоров.

Скасувати шеринг авто може як власник, так і належний користувач. Для того, щоб скасував власник автомобіля, потрібно виконати наступні кроки.

Авторизуйся в Дії. Вибери розділ Послуги, далі — Шеринг авто й натисни Скасувати шеринг. Потім потрібно перевірити сформовану заяву про скасування та підписати її.

За кілька хвилин свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу зникає з Дії належного користувача. Належний користувач отримає повідомлення про скасування шерингу авто.

Щоб шеринг авто скасував належний користувач, потрібно виконати наступні кроки.

Авторизуйся в Дії. Обери Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу і натисни Меню. Вибери Відмовитися від користування авто — Почати. Пошир сформований екран із запитом власнику для підтвердження. Після цього власник авто підписує заяву, а документи на автомобіль зникають з Дії належного користувача.

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