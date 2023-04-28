Шеринг авто: що це за функція, її переваги та як користуватися в Україні — покрокова інструкція

Вікторія Мельник, редакторка сайту 28 Квітня 2023, 19:30
Шеринг авто це
Фото: Pexels

Більше новин
Шеринг авто: що це за функція, її переваги та як користуватися в Україні — покрокова інструкція
Важливість свічок запалювання для надійної роботи автомобіля: як зберегти гроші та зменшити викиди
Шеринг авто: що це за функція, її переваги та як користуватися в Україні — покрокова інструкція
Не покладайся на везіння — як нарешті обрати професію мрії та не помилитись
Олег Собчук
Як це — бути артистом під час війни? Інтерв’ю фронтмена гурту СКАЙ Олега Собчука
Коли садити квасолю
Коли садити квасолю у відкритий ґрунт 2023: терміни посадки та покрокова інструкція
Дивитись більше

Матеріали по темі

Шеринг авто: що це за функція, її переваги та як користуватися в Україні — покрокова інструкція
Важливість свічок запалювання для надійної роботи автомобіля: як зберегти гроші та зменшити викиди
Камери автофіксації порушень ПДР відновлюють роботу
Порушників ПДР стане менше: в Україні відновлюють роботу камери відеофіксації
Автомобіль
Навіть без калькуляторів та застосунків! Як порахувати витрати пального самостійно: покрокова інструкція
денні ходові вогні
З 1 травня більше не штраф? Коли вмикати ближнє світло фар в Україні

Відео
0:03:05
Історії українських переселенок з Донеччини: як довелося покинути домівку

Дітей ледве не задавило! Історії українських переселенок про нове життя та спогади про страшні дні
балістична ракета це
Металеві носії смерті: що таке балістичні ракети та які має на озброєнні РФ
0:03:04
Обстріл селища Степногірськ на Запоріжжі: росіяни поцілили у дитячий садочок
Нам допоміг янгол-охоронець! Росіяни поцілили з РСЗВ Град у дитячий садочок на Запоріжжі
0:02:42
Умань
Лічать зруйновані поверхи зі сльозами на очах: реакція очевидців удару по Умані
0:02:38
вертикальна ферма
Замість ґрунту — вата! Як вирощують зелень на вертикальній фермі без великого поля
0:02:46
Українські інженери розробляють БПЛА в польових умовах
На все про все 15 хвилин! Як українські інженери розробляють надсучасні БпЛА в польових умовах
Літак
Характеристики ракети Х-101: що відомо про снаряди, якими Росія обстрілює Україну
Карта бойових дій в Україні
РФ зачищає території та завозить справжніх терористів: карта бойових дій в Україні 28 квітня в режимі онлайн
0:05:39
Як окупанти готуються до евакуації з Мелітополя та інших міст
Як росіяни підчепили сибірку на окупованому Запоріжжі — одна історія з Мелітополя
0:05:02
PinchukArtCentre Prize
Поки гримлять гармати, музи не мовчать: оголошено переможців сьомої премії PinchukArtCentre Prize
Більше відео
Шеринг авто: що це за функція, її переваги та як користуватися в Україні — покрокова інструкція
Читати далі
Не покладайся на везіння — як нарешті обрати професію мрії та не помилитись
Умань обстріл 28 квітня 2023
Читати далі
Вчергове ракетою у багатоповерхівку! Наслідки жахливого обстрілу Умані та кількість жертв атаки – ОНЛАЙН

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь