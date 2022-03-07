Сколько жизней унесла Россия! ООН назвала количество погибших и раненых в Украине

Утром 24 февраля Россия напала на Украину полномасштабно. За это время жертвами агрессора стали 1207 гражданских лиц, 406 из которых, к сожалению, погибли.

О такой страшной статистике говорится в отчете ООН по состоянию на 24.00 6 марта.

Жертвы войны в Украине

Русской армией было убито 406 мирных жителей, среди них:

77 мужчин,

45 женщин,

8 мальчиков,

4 девочки,

15 детей,

257 взрослых, пол которых пока не известен.

За время войны 801 человек был ранен:

72 мужчины,

51 женщина,

11 девочек,

2 мальчика,

29 детей,

636 взрослых, пол которых пока не известен.

УВКПЧ ООН считает, что реальные цифры гораздо выше. Ведь на некоторых территориях информация нуждается в подтверждении, а из некоторых — информация задерживается.

Это относится, например, к Волновахе, где есть сообщения о сотнях случаев гибели или ранения гражданских лиц. Они подлежат дальнейшей верификации и не включены в вышеприведенную статистику.

Причиной большей части случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение взрывных устройств с большой зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары, — говорится в отчете.

В Донецкой и Луганской областях на север 6 марта было зафиксировано 70 погибших и 324 раненых на территории, контролируемой Украиной, и 23 погибших и 111 раненых на территории, контролируемой самопровозглашенными “республиками”.

В других регионах Украины (Киеве, Житомирской, Запорожской, Киевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черниговской областях) ООН зафиксировала 313 погибших и 366 раненых.

Напомним, ранее Генассамблея ООН приняла большинством голосов резолюцию, в которой требует от России немедленно прекратить агрессию против Украины.