Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой требует от РФ прекратить войну

На исторической сессии Объединившись ради мира, ГА ООН приняла резолюцию, в которой требует от Российской Федерации немедленно прекратить применение силы против Украины и вывести военные силы!

— Благодарен всем и каждому государству, что проголосовали “за”, — говорит Зеленский.

Вы выбрали правильную сторону истории, — написал он на своей странице в Twitter.

2/2 Нищівні для агресора результати голосування в ???????? переконливо свідчать: глобальна антипутінська коаліція сформована та діє. Світ – з нами. Правда – за нами. Перемога буде наша! ???????? — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 2, 2022

Он подчеркнул, что сокрушительные для агрессора результаты голосования в ООН свидетельствуют, что глобальная антипутинская коалиция сформирована и действует и что мир с нами.

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ГА ООН проголосовала за резолюцию, требующую от РФ прекратить нападение на Украину и вывести войска.

За проголосовали 141 государство, против пяти (Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Эритрея), воздержались 35 (среди них Китай, Индия, ЮАР, Казахстан, Пакистан, Иран, Ирак, Куба, ЦАР).

Тем временем мир продолжает нас поддерживать. ЕС отключил от SWIFT русские банки. Рассказываем чем это плохо для России.